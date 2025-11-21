Language
    बैंक के बाहर दो मह‍िलाओं ने थैले पर ब्लेड मारकर दो उड़ा दिए 50 हजार रुपये, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    एक बैंक के बाहर दो महिलाओं ने एक महिला के थैले पर ब्लेड से हमला करके 50,000 रुपये लूट लिए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग बैंकों से पैसे निकालते समय अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। बैंक से पैसे निकाल कर बाहर आए मां-बेटे की मदद करने की आड़ में दो महिलाओं ने 50 हजार रुपये चोरी कर लिए। एक ने वृद्धा को बाइक पर बैठाने में मदद की तो दूसरी ने ब्लेड से थैला फाड़ कर गड्डी पार कर दी। थोड़ी दूर चले तो घटना की जानकारी हुई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाएं घटना को अंजाम देते हुए कैद हो गई हैं। अब पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है।

    यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में आजाद मार्ग स्थित स्टेट बैंक की शाखा के बाहर की है। रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव पपसरा निवासी राजेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं। उनकी पत्नी मुख्तयारी देवी का खाता इस शाखा में है। गुरुवार दोपहर राजेंद्र सिंह का बेटा अनमोल अपनी मां मुख्तयारी देवी को लेकर यहां आया था।

    दोनों को खाते से पैसे निकालने थे। लगभग एक बजे मां बेटे बैंक से 50 हजार रुपये निकाल कर बाहर निकले। पैसे जिस थैले में रखे थे वह मुख्तयारी देवी के हाथ में था। इस दौरान अनमोल ने बाइक स्टार्ट की तो वृद्ध मुख्तयारी देवी से बाइक पर नहीं बैठा गया। उसी दौरान दो महिलाएं वहां पहुंची तथा एक महिला मुख्तयारी देवी को बाइक पर बैठाने में मदद करने लगी। जबकि दूसरी ने ब्लेड से थैला काट कर गड्डी निकाल ली।

    घटना से अन्जान मां बेटे वहां से चले गए तथा दोनों महिलाएं भी फौरन रफूचक्कर हो गई। अभी मां-बेटे पुराने रोडवेज बस अड्डा पर ही पहुंचे थे कि मुख्तयारी देवी ने थैला देखा तो उसमें पैसे नहीं थे तथा वह कटा हुआ था। फौरन ही बेटे को बताया। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि मदद करने वाली दोनों महिलाओं ने घटना को अंजाम दिया है।

    मां-बेटे वापस बैंक पहुंचे शाखा प्रबंधक से सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा। फुटेज में दोनों महिलाएं घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रही हैं। सूचना पाकर पुलिस भी आ गई थी। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि अज्ञात महिलाओं पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्दी ही दोनों की शिनाख्त कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।