जागरण संवाददाता, अमरोहा। बैंक से पैसे निकाल कर बाहर आए मां-बेटे की मदद करने की आड़ में दो महिलाओं ने 50 हजार रुपये चोरी कर लिए। एक ने वृद्धा को बाइक पर बैठाने में मदद की तो दूसरी ने ब्लेड से थैला फाड़ कर गड्डी पार कर दी। थोड़ी दूर चले तो घटना की जानकारी हुई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाएं घटना को अंजाम देते हुए कैद हो गई हैं। अब पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है।



यह घटना नगर कोतवाली क्षेत्र में आजाद मार्ग स्थित स्टेट बैंक की शाखा के बाहर की है। रजबपुर थानाक्षेत्र के गांव पपसरा निवासी राजेंद्र सिंह पेशे से किसान हैं। उनकी पत्नी मुख्तयारी देवी का खाता इस शाखा में है। गुरुवार दोपहर राजेंद्र सिंह का बेटा अनमोल अपनी मां मुख्तयारी देवी को लेकर यहां आया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों को खाते से पैसे निकालने थे। लगभग एक बजे मां बेटे बैंक से 50 हजार रुपये निकाल कर बाहर निकले। पैसे जिस थैले में रखे थे वह मुख्तयारी देवी के हाथ में था। इस दौरान अनमोल ने बाइक स्टार्ट की तो वृद्ध मुख्तयारी देवी से बाइक पर नहीं बैठा गया। उसी दौरान दो महिलाएं वहां पहुंची तथा एक महिला मुख्तयारी देवी को बाइक पर बैठाने में मदद करने लगी। जबकि दूसरी ने ब्लेड से थैला काट कर गड्डी निकाल ली।

घटना से अन्जान मां बेटे वहां से चले गए तथा दोनों महिलाएं भी फौरन रफूचक्कर हो गई। अभी मां-बेटे पुराने रोडवेज बस अड्डा पर ही पहुंचे थे कि मुख्तयारी देवी ने थैला देखा तो उसमें पैसे नहीं थे तथा वह कटा हुआ था। फौरन ही बेटे को बताया। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि मदद करने वाली दोनों महिलाओं ने घटना को अंजाम दिया है।