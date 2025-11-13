हसनपुर कोतवाली के गांव मंगरौला निवासी किसान कमल सिंह ने तीन लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक में संपर्क किया था। कई दिन चक्कर लगाने के बाद फाइल नहीं भरी गई तब उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनोज कुमार से संपर्क किया। उसने 10 प्रतिशत कमीशन यानी तीन लाख के ऋण पर 30 हजार रुपये की मांग की।

किसान का सौदा 20 हजार रुपये में तय हो गया। कुछ दिन पहले उसकी फाइल स्वीकृत कर डेढ़ लाख रुपये खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। शेष डेढ़ लाख रुपये देने से पहले 20 हजार रुपये की मांग की गई। किसान ने सबक सिखाने के लिए बातचीत की ऑडियो सहित एंटी करप्शन टीम को मैसेज कर दिया।



नवल मारवा निरीक्षक एंटी करप्शन के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंच गई। किसान ने जैसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाथ में पैसा दिया, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली ले जाकर प्राथमिक दर्ज कराई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।