    UP News: 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया बैंक का कर्मचारी, क‍िसान की शि‍कायत पर एंटी करप्‍शन टीम ने की कार्रवाई

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन टीम ने एक किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बैंक कर्मचारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कर्मचारी पर लोन पास कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप था। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

    संवाद सूत्र, हसनपुर। भूमि विकास बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को एंटी करप्शन की टीम ने किसान से ऋण स्वीकृत कराने की एवज 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

    हसनपुर कोतवाली के गांव मंगरौला निवासी किसान कमल सिंह ने तीन लाख रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक में संपर्क किया था। कई दिन चक्कर लगाने के बाद फाइल नहीं भरी गई तब उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनोज कुमार से संपर्क किया। उसने 10 प्रतिशत कमीशन यानी तीन लाख के ऋण पर 30 हजार रुपये की मांग की।

    किसान का सौदा 20 हजार रुपये में तय हो गया। कुछ दिन पहले उसकी फाइल स्वीकृत कर डेढ़ लाख रुपये खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। शेष डेढ़ लाख रुपये देने से पहले 20 हजार रुपये की मांग की गई। किसान ने सबक सिखाने के लिए बातचीत की ऑडियो सहित एंटी करप्शन टीम को मैसेज कर दिया।

    नवल मारवा निरीक्षक एंटी करप्शन के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंच गई। किसान ने जैसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाथ में पैसा दिया, टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली ले जाकर प्राथमिक दर्ज कराई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम ने बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।