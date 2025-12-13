बिना वीजा किस रास्ते से यूपी में आई थी बांग्लादेशी रीना, एटीएस खोलेगी पूरे राज!

संवाद सहयोगी, मंडी धनौरा। बांग्लादेश की रीना बेगम भारतीय पति राशिद के साथ नेपाल से महेंद्र नगर-बनबसा के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई थी। वहां से बस द्वारा पहले दिल्ली तथा बाद में मंडी धनौरा पहुंचे थे। पकड़ में आने के बाद एटीएस ने भी शुक्रवार को रीना व राशिद से कई घंटे पूछताछ की। बाद में दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। अब इस प्रकरण की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। साथ ही प्रशासन ने विदेश मंत्रालय को भी इस संबंध में अवगत करा दिया है। वहीं, दूसरे दिन भी मंडी धनौरा में बांग्लादेशी महिला के पकड़े जाने की चर्चा होती रही।

शुक्रवार को अदालत में पेश कर पुलिस ने दोनों को जेल भेजा मंडी धनौरा के मोहल्ला कटरा निवासी मुन्ने खां का बेटा राशिद सऊदी अरब के दम्माम शहर स्थित एक अस्पताल में नौकरी करता था। छह साल पहले उसने उसी अस्पताल में नौकरी करने वाली रीना बेगम निवासी बोरो होरा भावला-9, आपारा कालीगंज गाजीपुर, ढाका बांग्लादेश से निकाह कर लिया था। जबकि राशिद पहले से शादीशुदा था तथा यहां घर पर उसकी पत्नी शाइस्ता व दो बच्चे भी हैं। सऊदी अरब में दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे।



शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट, गृह व विदेश मंत्रालय को कराया अवगत मार्च 2025 को पिता के निधन के बाद रीना बेगम सऊदी अरब से बांग्लादेश अपने घर चली गई थी। उसके बाद राशिद भी सऊदी अरब से तीन बार बांग्लादेश रीना के घर गया था। तीसरी बार रीना व राशिद बांग्लादेश से 6 अक्तूबर 2025 को 30 दिन से टूरिस्ट वीजा पर नेपाल के लिए निकले थे। तीन दिन दोनों नेपाल में रहे और उसके बाद 9 अक्टूबर को महेंद्रनगर से बनबसा होते हुए उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए थे। जहां से बस के माध्यम से दोनों पहले दिल्ली पहुंचे तथा 10 अक्टूबर की रात को मंडी धनौरा आ गए थे।

दो महीने तक रीना दूसरी पत्नी बनकर रही लगभग दो महीना तक रीना यहां राशिद की दूसरी पत्नी के रूप में रह रही थी। गुरुवार को किसी ने इस संबंध में पुलिस को सूचना दे दी थी। मंडी धनौरा पुलिस रीना व राशिद को थाने ले गई थी। पूछताछ के दौरान रीना के पास भारत में ठहरने के लिए वीजा नहीं मिला। बांग्लादेश की निवासी होने की जानकारी मिलने पर स्थानीय खुफिया एजेंसियों ने भी रीना व राशिद से पूछताछ की।

एटीएस ने खंगाला मोबाइल शुक्रवार को एटीएस ने भी दोनों से थाने में कई घंटा पूछताछ की। रीना के मोबाइल को भी खंगाला। उसके संपर्क सूत्र की जानकारी ली। हालांकि गुरुवार रात ही दारोगा रवि कुमार की तहरीर पर पुलिस ने रीना व राशिद के विरुद्ध विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। एटीएस से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।



शासन के भेजी जाएगी रिपोर्ट, गृह व विदेश मंत्रालय को कराया अवगत बांग्लादेशी रीना बेगम के मंडी धनौरा में अवैध रूप से रहने के मामले की रिपोर्ट जिला प्रशासन द्वारा शासन को भेजी जाएगी। हालांकि अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया है। परंतु अब शासन से मिलने वाले अग्रिम दिशा-निर्देश के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने इस संबंध में गृह व विदेश मंत्रालय के भी अवगत करा दिया है। केंद्र व प्रदेश स्तर से मिलने वाले अग्रिम आदेश पर ही प्रत्यारोपण या अन्य किसी बिंदु पर कार्रवाई होगी।