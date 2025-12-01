बछरायूं की बंद पड़ी फैक्ट्री में चोरी का पुलिस ने किया राजफ़ाश, दो चोरों को नगदी और चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, बछरायूं। बंद पड़ी फैक्ट्री में लगभग 25 लाख रुपये की चोरी की घटना का थाना पुलिस ने राजफाश करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह के सात अन्य बदमाश फरार हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई पांच सफेद धातु की प्लेट ,80 हजार रुपये की नकदी व दो गाड़ी बरामद की है।



कुंडा मार्ग पर स्थित एकू फिरोजन फैक्ट्री पिछले काफी लंबे समय से बंद पड़ी है। 13 नवंबर को चोरों ने फैक्ट्री पर धावा मशीनरी आदि सहित करीब 25 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया था। इस संबंध में फैक्ट्री की तरफ से थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की।

रविवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर से कुंडा रोड की ओर जाने वाले लिंक मार्ग पर बागों के बीच से सलीमुद्दीन निवासी इस्लामनगर, गाजियाबाद व हफीज निवासी अलीगढ़ हाल निवासी जहागीराबाद(बुलंदशहर) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने यह चोरी अपने अन्य साथियों चांद उर्फ समर, शहजाद उर्फ भूरा, मुरसलीम, आसिफ, रियाजुद्दीन, नदीम और शानू उर्फ शाने आलम के साथ मिलकर की थी।