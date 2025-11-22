Delhi Blast: अल-फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टर ATS की रडार पर, अमरोहा के दो चिकित्सकों से पूछताछ

जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले डाक्टर खुफिया एजेंसियों की निशाने पर हैं। इस संबंध में एटीएस ने जोया निवासी महिला और हसनपुर क्षेत्र के एक चिकित्सक से पूछताछ की। हालांकि ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर दोनों को घर भेज दिया गया है। महिला चिकित्सक वर्तमान में वह एमडी की तैयारी कर रही हैं। वहीं, हसनपुर क्षेत्र का चिकित्सक क्लीनिक चलाता है।

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने हुए विस्फोट में अमरोहा के दो लोगों की जान गई थी। इस घटना के बाद खुफिया एजेंसियों ने धमाके के संभावित कनेक्शन की जांच शुरू की। जिसमें फरीदाबाद का नाम सामने आया। इस घटना के आरोपित अल फलाह विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं।

ऐसें में एजेंसियां विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने वाले अन्य चिकित्सकों से भी पूछताछ कर रही हैं। इसमें मुरादाबाद मंडल के कई चिकित्सक निशाने पर हैं। मुरादाबाद के तीन चिकित्सकों के बाद अब अन्य से भी पूछताछ की जा रही है।