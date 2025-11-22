Language
    Delhi Blast: अल-फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टर ATS की रडार पर, अमरोहा के दो चिकित्सकों से पूछताछ

    By Asif Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद एटीएस ने फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के डॉक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया है। जोया की एक महिला चिकित्सक और हसनपुर के एक डॉक्टर से पूछताछ की गई, लेकिन सबूत न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। लाल किले के विस्फोट के संबंध में जांच जारी है, जिसमें मुरादाबाद मंडल के कई चिकित्सक शामिल हैं। स्थानीय पुलिस ने जानकारी से इनकार किया है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले डाक्टर खुफिया एजेंसियों की निशाने पर हैं।

    इस संबंध में एटीएस ने जोया निवासी महिला और हसनपुर क्षेत्र के एक चिकित्सक से पूछताछ की। हालांकि ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर दोनों को घर भेज दिया गया है। महिला चिकित्सक वर्तमान में वह एमडी की तैयारी कर रही हैं। वहीं, हसनपुर क्षेत्र का चिकित्सक क्लीनिक चलाता है।

    10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने हुए विस्फोट में अमरोहा के दो लोगों की जान गई थी। इस घटना के बाद खुफिया एजेंसियों ने धमाके के संभावित कनेक्शन की जांच शुरू की। जिसमें फरीदाबाद का नाम सामने आया। इस घटना के आरोपित अल फलाह विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं।

    ऐसें में एजेंसियां विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने वाले अन्य चिकित्सकों से भी पूछताछ कर रही हैं। इसमें मुरादाबाद मंडल के कई चिकित्सक निशाने पर हैं। मुरादाबाद के तीन चिकित्सकों के बाद अब अन्य से भी पूछताछ की जा रही है।

    सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को एटीएस ने जोया निवासी महिला चिकित्सक से गहन पूछताछ की। इन्होंने 2024 में विवि से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में एमडी की तैयारी कर रही हैं।

    वहीं, हसनपुर क्षेत्र के चिकित्सक से पूछताछ की। इन्होंने भी अल फलाह विश्वविद्यालय से एमबीबीएस किया था। हालांकि कोई ठोस साक्ष्य न मिलने पर दोनों को वापस भेज दिया गया। मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इन्कार किया है।