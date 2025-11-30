Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली धमाके के बाद अमरोहा में कश्मीरी-बंगालियों की एटीएस जांच, शिक्षण संस्थानों और फैक्ट्रियों में जानकारी जुटाई

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    दिल्ली बम धमाके के बाद, एटीएस ने अमरोहा में कश्मीरी और पश्चिमी बंगाल के छात्रों और नौकरीपेशा लोगों का सत्यापन किया। शिक्षण संस्थानों और फैक्ट्रियों में जाकर जानकारी जुटाई गई। यह कार्रवाई पहले भी हुई थी, जिसमें बाहरी लोगों से पूछताछ की गई और उनके रिकॉर्ड जाँचे गए। अधिकारियों ने इसे नियमित सत्यापन बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली बम धमाके के बाद प्रदेश में सक्रिय खुफिया एजेंसियां कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। वहां के छात्र-छात्राओं व नौकरीपेशा लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अमरोहा भी इससे अछूता नहीं बचा है। शनिवार को एटीएस ने स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ जिले के शिक्षण संस्थान व फैक्ट्रियों में जाकर कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के लोगों से पूछताछ की। हालांकि यह मात्र सत्यापन बताया जा रहा है, किसी से कोई सघन पूछताछ नहीं हुई है। देर शाम टीम वापस लौट गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को जिले के कई शिक्षण संस्थान व फैक्ट्रियों ने किया सत्यापन

    बता दें कि जिले में कई बड़े शिक्षण संस्थान हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं।साथ ही वहां के शिक्षक भी यहां तैनात हैं। इसके अलावा जिले की औद्योगिक इकाइयों में भी वहां के लोग नौकरी कर रहे हैं। अब दिल्ली बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के लोगों को लेकर खुफिया एजेंसी सक्रिय हैं। उन पर नजर रखी जा रही है तथा प्रदेशभर में उनका सत्यापन चल रहा है। इस क्रम में अमरोहा में भी यह कार्रवाई शुरू हो गई है।

    जिले में पांच दिन पहले भी पहुंची थी एटीएस

    दरअसल पांच दिन पहले एटीएस ने जिले में पहुंच कर शिक्षण संस्थानों व फैक्ट्रियों से कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के लोगों का ब्यौरा जुटाया था। परंतु शनिवार को टीम फिर से अमरोहा पहुंची तथा स्थानीय खुफिया इकाइयों को साथ लेकर इन शिक्षण संस्थान व फैक्ट्रियों में पहुंची। वहां रहने वाले बाहरी लोगों से पूछताछ की। कब से यहां रह रहे हैं, किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, कश्मीर व बंगाल में कहां के रहने वाले हैं समेत तमाम जानकारी जुटाई। बारी-बारी से पूछताछ भी की। सूत्र बताते हैं कि यह केवल सत्यापन की प्रक्रिया थी जोकि पूरी की जा रही है। सभी से पूछताछ कर उनका रिकार्ड जुटाया जा रहा है। देर शाम टीम वापस लौट गई है।