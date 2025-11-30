दिल्ली धमाके के बाद अमरोहा में कश्मीरी-बंगालियों की एटीएस जांच, शिक्षण संस्थानों और फैक्ट्रियों में जानकारी जुटाई

जागरण संवाददाता, अमरोहा। दिल्ली बम धमाके के बाद प्रदेश में सक्रिय खुफिया एजेंसियां कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। वहां के छात्र-छात्राओं व नौकरीपेशा लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अमरोहा भी इससे अछूता नहीं बचा है। शनिवार को एटीएस ने स्थानीय खुफिया इकाइयों के साथ जिले के शिक्षण संस्थान व फैक्ट्रियों में जाकर कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के लोगों से पूछताछ की। हालांकि यह मात्र सत्यापन बताया जा रहा है, किसी से कोई सघन पूछताछ नहीं हुई है। देर शाम टीम वापस लौट गई।

शनिवार को जिले के कई शिक्षण संस्थान व फैक्ट्रियों ने किया सत्यापन बता दें कि जिले में कई बड़े शिक्षण संस्थान हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं।साथ ही वहां के शिक्षक भी यहां तैनात हैं। इसके अलावा जिले की औद्योगिक इकाइयों में भी वहां के लोग नौकरी कर रहे हैं। अब दिल्ली बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर व पश्चिमी बंगाल के लोगों को लेकर खुफिया एजेंसी सक्रिय हैं। उन पर नजर रखी जा रही है तथा प्रदेशभर में उनका सत्यापन चल रहा है। इस क्रम में अमरोहा में भी यह कार्रवाई शुरू हो गई है।