दीवाली से पहले रोडवेज का तोहफा, अमरोहा-नोएडा के लिए शुरू हुई बस सेवा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। त्योहारी सीजन में परिवहन निगम ने जनपदवासियों के लिए नोएडा के लिए रोडवेज बस सेवा का तोहफा दिया है। शुक्रवार काे जिला पंचायत सदस्य राहुल चौहान व एआरएम केसी गौड़ ने गांव इब्राहिमपुर से हरी झंडी दिखाकर बस को नोएडा के लिए रवाना किया। यह बस रोजाना अमरोहा डिपो से शुरू होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में होते हुए नोएडा जाएगी।

अमरोहा डिपो से 96 बसों का संचालन होता है। इनमें 19 बसें अनुबंधित हैं जबकि, अन्य निगम की हैं। अभी तक अमरोहा से सीधे नोएडा के लिए बस का संचालन नहीं होता था। लोगों की समस्या को देखते हुए निगम ने दीपावली, भैया दूज व छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए जनपदवासियों को नोएडा के लिए सीधे रोडवेज बस का संचालन प्रारंभ कराकर नया उपहार दिया है। सुबह करीब साढ़े नौ बजे नौगावां सादात तहसील क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर से जिला पंचायत सदस्य, एआरएम ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया।