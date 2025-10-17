दीवाली से पहले रोडवेज का तोहफा, अमरोहा-नोएडा के लिए शुरू हुई बस सेवा
त्योहारी मौसम में परिवहन निगम ने जिले के लोगों को नोएडा के लिए रोडवेज बस सेवा का उपहार दिया है। शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य राहुल चौहान और एआरएम केसी गौड़ ने इब्राहिमपुर गांव से बस को हरी झंडी दिखाकर नोएडा के लिए रवाना किया। यह बस प्रतिदिन अमरोहा डिपो से प्रारंभ होगी और ग्रामीण इलाकों से होकर नोएडा पहुंचेगी।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। त्योहारी सीजन में परिवहन निगम ने जनपदवासियों के लिए नोएडा के लिए रोडवेज बस सेवा का तोहफा दिया है। शुक्रवार काे जिला पंचायत सदस्य राहुल चौहान व एआरएम केसी गौड़ ने गांव इब्राहिमपुर से हरी झंडी दिखाकर बस को नोएडा के लिए रवाना किया। यह बस रोजाना अमरोहा डिपो से शुरू होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में होते हुए नोएडा जाएगी।
अमरोहा डिपो से 96 बसों का संचालन होता है। इनमें 19 बसें अनुबंधित हैं जबकि, अन्य निगम की हैं। अभी तक अमरोहा से सीधे नोएडा के लिए बस का संचालन नहीं होता था। लोगों की समस्या को देखते हुए निगम ने दीपावली, भैया दूज व छठ पूजा के त्योहार को देखते हुए जनपदवासियों को नोएडा के लिए सीधे रोडवेज बस का संचालन प्रारंभ कराकर नया उपहार दिया है। सुबह करीब साढ़े नौ बजे नौगावां सादात तहसील क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर से जिला पंचायत सदस्य, एआरएम ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया।
एआरएम ने बताया कि अमरोहा से नोएडा का किराया 210 रुपये निर्धारित किया गया है। यह बस ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरेगी। रोजाना सुबह सात बजे अमरोहा डिपो से शुरू होगी और फिर गांव इब्राहिमपुर, खादगूजर, गजरौला से सीधे नोएडा के लिए जाएगी। ग्रामीण अंचलों से भी लोग बस पकड़कर नोएडा तक का सफर तय कर सकेंगे। इस दौरान रोडवेज बस स्टेशन इंचार्ज साजिद आदि मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।