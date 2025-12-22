अमरोहा में घने कोहरे में विजिबिलिटी हुई जीरो, दोपहर के बाद निकली धूप से मिली राहत

जागरण संवाददाता, अमरोहा/गजरौला। सोमवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई। कोहरा इतना घना था कि दृश्यता अत्यंत कम होने के कारण पास का देखना भी मुश्किल हो रहा था। दोपहर में 12 बजे के बाद निकली धूप ने ठिठुरन भरी सर्दी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी सी राहत दी। धूप निकलने पर ही बाजार में चहल-पहल बढ़ी।



यूं तो रविवार को रात के 10 बजे के बाद से ही मौसम में ठिठुरन बढ़ गई थी। जिसके बाद कोहरा आना शुरू हो गया था। सोमवार की सुबह होने तक कोहरा इतना घना हो गया कि दृश्यता बिल्कुल कम हो गई। कोहरा व बदली के चलते लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे थे। छात्र-छात्राएं घने कोहरे और सर्दी के बीच अपने स्कूल-कॉलेज पहुंचे।