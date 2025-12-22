अमरोहा में घने कोहरे में विजिबिलिटी हुई जीरो, दोपहर के बाद निकली धूप से मिली राहत
अमरोहा में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। दोपहर के बाद धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आने वाले दि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा/गजरौला। सोमवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई। कोहरा इतना घना था कि दृश्यता अत्यंत कम होने के कारण पास का देखना भी मुश्किल हो रहा था। दोपहर में 12 बजे के बाद निकली धूप ने ठिठुरन भरी सर्दी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी सी राहत दी। धूप निकलने पर ही बाजार में चहल-पहल बढ़ी।
यूं तो रविवार को रात के 10 बजे के बाद से ही मौसम में ठिठुरन बढ़ गई थी। जिसके बाद कोहरा आना शुरू हो गया था। सोमवार की सुबह होने तक कोहरा इतना घना हो गया कि दृश्यता बिल्कुल कम हो गई। कोहरा व बदली के चलते लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे थे। छात्र-छात्राएं घने कोहरे और सर्दी के बीच अपने स्कूल-कॉलेज पहुंचे।
कामकाजी लोगों को भी सर्दी से जूझते हुए ही अपने कार्यक्षेत्र पर पहुंचना पड़ा। दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। 12 बजे के बाद धूप निकली तो लोगों को सर्दी से राहत मिली। धूप निकलने पर ही बाजारों में रौनक और चहल-पहल बढ़ी। हालांकि शाम के पांच बजते बजते फिर से मौसम सर्द हो गया था।
वहीं कोहरे के चलते हाईवे पर वाहनों की गति बिल्कुल कम रही तो वहीं ट्रेनों के संचालन में भी बाधा रही। यही कारण रहा कि ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से पहुंची। शाम होते ही लोग अलाव पर हाथ सेकते नजर आए।
