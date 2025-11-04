जागरण संवाददाता, अमरोहा। दहेज की मांग पूरी नहीं की तो विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। इस मामले में पति समेत छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के कैलसा बाईपास स्थित मुहल्ला मुरादाबाद गेट का है। यहां रहने वाले शाहिद हुसैन ने बेटी शाहीन की शादी 16 नवंबर 2022 को हसनपुर के मुहल्ला पत्थर वाली मस्जिद निवासी नवाजिश के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। लिहाजा शाहीन ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद ससुराल वाले शाहीन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। आरोप है कि 26 अक्तूबर को ससुराल वाले मायके आ गए तथा मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट की तथा पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया।