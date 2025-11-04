अमरोहा में दहेज के लिए महिला को पीटकर घर से निकाला, पति ने दिया तीन तलाक; छह लोगों पर FIR
अमरोहा में एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। दहेज की मांग पूरी नहीं की तो विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया। इस मामले में पति समेत छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के कैलसा बाईपास स्थित मुहल्ला मुरादाबाद गेट का है। यहां रहने वाले शाहिद हुसैन ने बेटी शाहीन की शादी 16 नवंबर 2022 को हसनपुर के मुहल्ला पत्थर वाली मस्जिद निवासी नवाजिश के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। लिहाजा शाहीन ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद ससुराल वाले शाहीन पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। आरोप है कि 26 अक्तूबर को ससुराल वाले मायके आ गए तथा मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया। विरोध करने पर मारपीट की तथा पति ने तीन तलाक देकर रिश्ता तोड़ लिया।
प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि इस मामले में नवाजिश, मेहनाज उर्फ बाबी, मुबारिक, अफसा, समीर और अनस के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
