अमरोहा में बाइक से गिरकर महिला की मौत, तिगरी से स्नान कर लौट रही थीं घर वापस
तिगरी से स्नान कर घर लौट रहे दंपती की बाइक को दूसरी बाइक ने साइड मार दी। हादसे के बाद बाइक से गिरकर घायल हुई महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।
संवाद सहयोगी, गजरौला। तिगरी से स्नान कर घर लौट रहे दंपती की बाइक को दूसरी बाइक ने साइड मार दी। हादसे के बाद बाइक से गिरकर घायल हुई महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।
यह हादसा बुधवार दोपहर लगभग एक बजे कुमराला चौकी के पास हुआ। देहात थाना क्षेत्र के लक्ष्मण वाली मंढैया निवसी पप्पू सिंह एआरटीओ आफिस के सामने स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार में पत्नी निर्मला देवी व तीन बेटी और एक बेटा हैं। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पप्पू सिंह अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ तिगरी धाम में गंगा स्नान करने गए थे।
दोपहर को करीब एक बजे बजे दोनों बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जब बाइक सवार दंपती कुमराला पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिससे पप्पू सिंह की बाइक नियंत्रित हो गई तथा निर्मला देवी गिर कर घायल हो गईं थी।
टक्कर मारने वाले युवक बाइक लेकर भाग निकले। पप्पू सिंह ने निर्मला देवी को गजरौला के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परंतु उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
