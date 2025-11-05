अमरोहा में बाइक से गिरकर महिला की मौत, तिगरी से स्नान कर लौट रही थीं घर वापस

संवाद सहयोगी, गजरौला। तिगरी से स्नान कर घर लौट रहे दंपती की बाइक को दूसरी बाइक ने साइड मार दी। हादसे के बाद बाइक से गिरकर घायल हुई महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।





यह हादसा बुधवार दोपहर लगभग एक बजे कुमराला चौकी के पास हुआ। देहात थाना क्षेत्र के लक्ष्मण वाली मंढैया निवसी पप्पू सिंह एआरटीओ आफिस के सामने स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं। उनके परिवार में पत्नी निर्मला देवी व तीन बेटी और एक बेटा हैं। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पप्पू सिंह अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ तिगरी धाम में गंगा स्नान करने गए थे।