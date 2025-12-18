जागरण संवाददाता, अमरोहा। पति गाड़ी लेकर दिल्ली गया तो पत्नी प्रेमी के साथ घर से चली गई। वह घर में रखे 50 हजार रुपये व जेवरात भी ले गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं मिली। पति ने दो लोगों ने विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला का है। मूल रूप से मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक पेशे ट्रक चालक है। वर्तमान में वह अमरोहा नगर के एक मुहल्ला में अपने रिश्तेदार के घर परिवार सहित रहता है। छह दिसंबर को युवक ट्रक लेकर दिल्ली गया था। घर पर पत्नी थी।

आरोप है कि सात दिसंबर को उसकी पत्नी घर से 50 हजार रुपये व जेवरात लेकर चली गई। वापस आकर देखा तो पत्नी घर नहीं थी। पता किया तो जानकारी हुई कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग मेरठ जनपद के थाना किला के गांव मिर्जापुर निवासी आशक अली के साथ चल रहा था। वह आशक अली के साथ ही गई है।