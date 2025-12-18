Language
    पति काम से गया द‍िल्‍ली तो पत्नी प्रेमी संग हुई फरार, घर के अंदर का नजारा देख शख्‍स के उड़ गए होश

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    पति गाड़ी लेकर दिल्ली गया तो पत्नी प्रेमी के साथ घर से चली गई। वह घर में रखे 50 हजार रुपये व जेवरात भी ले गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसकी जानकारी नह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। पति गाड़ी लेकर दिल्ली गया तो पत्नी प्रेमी के साथ घर से चली गई। वह घर में रखे 50 हजार रुपये व जेवरात भी ले गई। काफी तलाश करने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं मिली। पति ने दो लोगों ने विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

    यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला का है। मूल रूप से मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक पेशे ट्रक चालक है। वर्तमान में वह अमरोहा नगर के एक मुहल्ला में अपने रिश्तेदार के घर परिवार सहित रहता है। छह दिसंबर को युवक ट्रक लेकर दिल्ली गया था। घर पर पत्नी थी।

    आरोप है कि सात दिसंबर को उसकी पत्नी घर से 50 हजार रुपये व जेवरात लेकर चली गई। वापस आकर देखा तो पत्नी घर नहीं थी। पता किया तो जानकारी हुई कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग मेरठ जनपद के थाना किला के गांव मिर्जापुर निवासी आशक अली के साथ चल रहा था। वह आशक अली के साथ ही गई है।

    दोनों को जाने में मंडी धनौरा के गांव शेरपुर निवासी मौसम ने मदद की है। काफी तलाश करने के बाद भी दोनों का पता नहीं चला। सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि इस मामले में आशक अली व मौसम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।