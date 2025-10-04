Language
    शौक पूरा करने के लिए की किसान से लूट, नकदी लेकर फरार हुए दो बदमाशों को किया गिरफ्तार

    By Asif Ali Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    अमरोहा में नशे के आदी दो युवकों ने किसान से दिनदहाड़े लूट की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और लूटा गया सामान भी बरामद हो गया है। पुलिस ने बताया कि नशे की लत पूरी करने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था।

    नशे के शौक पूरा करने के लिए की थी किसान से लूटपाट करने। जागरण

    जागरण संवाददाता, अमरोहा । नशे की लत के चलते दो युवकों ने किसान से साथ दिनहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया था। परंतु पुलिस ने तीसरे दिन दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्थे चढ़े दोनों आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

    यह घटना दो अक्तूबर की दोपहर नगर कोतवाली क्षेत्र में कैलसा मार्ग पर हुई थी। बिजनौर जिले के शिवाला कलां थाना क्षेत्र के गांव मुराहट निवासी जयपाल सिंह किसी काम से अमरोहा आए थे। मुरादाबादी गेट चौकी क्षेत्र में कैलसा मार्ग पर बाइक पर सवार दो युवकों ने पहले उनकी बाइक में टक्कर मारी तथा जयपाल सिंह से बैग लूटकर फरार हो गए थे। बैग में नकदी व जरूरी कागजात थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी।

    पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी 

    घटनास्थल के आसपास के घर व दुकानों पर लगे सीसीटीवी की फुटेज के सहारे संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में फुटेज के आधार पर मुहल्ला कुरैशी निवासी नदीम व मुहल्ला नौबतखाना निवासी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों घटना को अंजाम देना कबूल कर लिया। दोनों की निशानदेही पर बैग व नकदी बरामद भी कर ली।

    प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपित नशा करते हैं।नशे की लत को पूरा करने के लिए दोनों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया कि आरोपितों को जेल भेज दिया है।