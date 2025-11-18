Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा में तारों से निकली चिंगारी से रूई से भरे ट्रक में लगी आग, करीब आठ लाख रुपये का नुकसान

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:06 PM (IST)

    अमरोहा में तारों से निकली चिंगारी के कारण रूई से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। चिंगारी रूई पर गिरने से आग तेजी से फैली और ट्रक पूरी तरह जल गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। रूई से भरा ट्रक सड़क किनारे खंभे से टकरा गया तो तारों में हुई स्पार्किंग से निकली चिंगारी उस पर गिर गई। देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना में लगभग आठ लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।

    यह घटना सोमवार रात लगभग 10 बजे नगर कोतवाली क्षेत्र में कांकर सराय रोड पर हुई। यहां पर मुहल्ला दरबारे कलां निवासी लाला मंसूरी व हाजी अहमद के काटन कारखाने हैं। रात दोनों के कारखानों में बने गोदाम से ट्रक में तैयार रूई के बंडल लाद कर कोलकाता भेजे जा रहे थे। जब ट्रक गोदाम से निकला तो रास्ते में बिजली के खंभे से साइड लग गई। जिससे तारों में स्पार्किंग हुई तथा चिंगारी ट्रक पर गिर गई। जिससे उसमें आग लग गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रक में आग लगने पर चालक ने कूद कर खुद को बचाया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा बिजलीघर काल कर सप्लाई बंद कराई। उस समय तक दमकल की टीम भी आ गई थी। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में लगभग आठ लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।