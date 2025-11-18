अमरोहा में तारों से निकली चिंगारी से रूई से भरे ट्रक में लगी आग, करीब आठ लाख रुपये का नुकसान

जागरण संवाददाता, अमरोहा। रूई से भरा ट्रक सड़क किनारे खंभे से टकरा गया तो तारों में हुई स्पार्किंग से निकली चिंगारी उस पर गिर गई। देखते ही देखते ट्रक आग की लपटों में घिर गया। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। घटना में लगभग आठ लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।



यह घटना सोमवार रात लगभग 10 बजे नगर कोतवाली क्षेत्र में कांकर सराय रोड पर हुई। यहां पर मुहल्ला दरबारे कलां निवासी लाला मंसूरी व हाजी अहमद के काटन कारखाने हैं। रात दोनों के कारखानों में बने गोदाम से ट्रक में तैयार रूई के बंडल लाद कर कोलकाता भेजे जा रहे थे। जब ट्रक गोदाम से निकला तो रास्ते में बिजली के खंभे से साइड लग गई। जिससे तारों में स्पार्किंग हुई तथा चिंगारी ट्रक पर गिर गई। जिससे उसमें आग लग गई।