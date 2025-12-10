Language
    मिस्ड कॉल से प्रेम... दो बार तीन तलाक और हलाला, पहला पति गिरफ्तार

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    संवाद सूत्र, सैदनगली। मिस्ड कॉल से शुरू हुई प्रेम कहानी निकाह तक पहुंची, लेकिन दो बार तीन तलाक और फिर हलाला जैसी कुरीतियों में फंस गई। आहत होकर पीड़ित ने पति समेत तीन के विरुद्ध सैदनगली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

    मामला अमरोहा के सैदनगली के एक गांव से जुड़ा है। यहां के अजहर नवाज 2015 में दिल्ली में रहकर एसी मैकेनिक का काम करते थे। इसी दौरान उनके फोन पर मिस्ड कॉल आई। नंबर अलीगढ़ की 15 वर्षीय किशोरी का था। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो बाद में प्रेम में बदल गया। अक्टूबर 2015 में दोनों पक्षों की सहमति से किशोरी का निकाह अजहर के साथ हुआ। निकाह के चौथे माह जनवरी 2016 में अजहर ने किशोरी को तीन तलाक दे दिया।

    आरोप है कि दोनों पक्षों में समझौता हुआ और फिर से निकाह कराने के लिए नवंबर 2016 में बिजनौर निवासी एक मौलाना के साथ स्याना (बुलंदशहर) में हलाला कराया गया। अप्रैल, 2017 में अजहर के साथ दोबारा निकाह हुआ। अप्रैल 2018 में पीड़ित ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद पति का बर्ताव फिर खराब हो गया। उसने 24 जनवरी 2021 को फिर तीन तलाक दे दिया।

    पीड़ित इद्दत कर रही थी कि इसी दौरान पति ने एक अन्य महिला से निकाह कर लिया। इस बीच किसी ने पति और उसके स्वजन को समझाया कि जिस महिला से उसने निकाह किया है उसके बच्चे नहीं होंगे। तुम फिर एक हो जाओ। प्रस्ताव पर पीड़ित भी बच्ची के भविष्य की वजह से राजी हो गई।

    आरोप है कि हलाला कराने के लिए देवर शाहनवाज से निकाह कराया गया। ससुराल के परिचित हकीम निशात ने भी हलाला के नाम पर दुष्कर्म किया। पीड़ित फिलहाल मायके में रह रही है। अब पीड़ित ने आरोपितों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पति अजहर नवाज, शाहनवाज, हकीम निशात के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया।

    सैदनगली थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर अजहर नवाज को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही है। विवेचना में जो अन्य नाम सामने आएंगे, उनपर भी कार्रवाई होगी।