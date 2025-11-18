Language
    Amroha News: हसनपुर के ट्रैक्टर चालक की बागपत में मौत, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:33 PM (IST)

    अमरोहा के हसनपुर में ट्रैक्टर चालक की बागपत में ट्रैक्टर पलटने से दुखद मौत हो गई। चालक बागपत में किसी काम से गया था, तभी वापसी के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना से हसनपुर क्षेत्र में शोक की लहर है और मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। सड़क के निर्माण में ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी कर रहे युवक की बागपत जनपद में ट्रैक्टर पलटने से नीचे दबकर मृत्यु हो गई। जवान बेटे की मृत्यु से परिवार में चीत्कार मचा है।

    हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गांगटकोला निवासी सतवीर सिंह के 22 वर्षीय पुत्र सुधांशु नागर बागपत में शामली के नजदीक सड़क निर्माण में ट्रैक्टर चला रहे थे। जहां सोमवार शाम ट्रैक्टर पलटने से गंभीर रूप से घायल होकर सुधांशु की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु की सूचना मिलने पर परिवार के लोग शव लाने के रात को ही बागपत रवाना हो गए।

    सुधांशु दो भाई एक बहन में दूसरे नंबर के तथा अविवाहित थे। मेहनत मजदूरी करके परिवार के खर्च में माता-पिता का हाथ बटाते थे। उधर युवक की मृत्यु की सूचना मिलने पर उनके रिश्तेदार घर पर जमा हो गए हैं।

    पोस्टमार्टम के बाद बागपत से शव घर लौटने का इंतजार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में गांगटकोला के युवक की बागपत में मृत्यु हुई है।