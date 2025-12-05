यूपी में 19.22 लाख रुपये की लागत से बनेगा नौ लेयर टेनिस कोर्ट, डीएम ने भूमि पूजन कर रखी नींव 

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मालीखेड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 19.22 लाख रुपये की लागत से नौ लेयर टेनिस कोर्ट बनेगा। गुरुवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स व सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र ने भूमि पूजन कर मंत्रोच्चारण के बीच कोर्ट बनाने के लिए ईंट रखी। यह मुरादाबाद मंडल में पहला टेनिस कोर्ट होगा और 7200 वर्ग मीटर में बनेगा।

शहर के मालीखेड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। मल्टीपरपज हाल के निर्माण के साथ ही अब उसमें नौ लेयर टेनिस कोर्ट बनेगा। स्टेडियम में गुरुवार की सुबह डीएम, सीडीओ व अन्य अधिकारियों ने विधिवित पूजा-अर्चना की और भूमि भूजन कर नौ लेयर टेनिस कोर्ट की ईंट रखी।

इस दौरान डीएम ने कहा कि इस कोर्ट के जरिए युवा टेनिस खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा। अच्छे तरीके से वह अभ्यास कर सकेंगे। खेलने से शारीरिक विकास होता है। स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। खेलों से तनाव भी कम होता है।