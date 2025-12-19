Language
    यूपी के इस जिले में ओवर ब्रिज के नीचे बनेगा वेंडिंग जोन, लगेंगी फल-सब्जी, किराना और चाट-पकौड़ी की दुकानें

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में ओवर ब्रिज के नीचे एक आदर्श वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। इस जोन में फल-सब्जी, किराना, और चाट-पकौड़ी की दुकानें लगेंगी, जिसस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। नगर में अमरोहा-जोया रोड स्थित ओवर ब्रिज के नीचे 39 लाख रुपये की लागत से आदर्श वेंडिंग जोन के निर्माण का कार्य शुरू होया है। इसमें करीब 50 दुकानों का माडल तैयार हो रहा है। जिसमें अस्थाई स्ट्रक्चर बनाकर तीन जोन में बांटा जाएगा। जिसमें किराना, फल चाट और किराना की दुकानें लगेगी। वेंडिंग जोन लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। फिलहाल पालिका ईओ ने निरीक्षण कर ठेकेदार को जरूरी निर्देश दिए हैं।

    पालिका प्रशासन ने स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है। शहर में जगह-जगह चाट पकौड़ी, सब्जी व किराना दुकानदारों को एक जगह अस्थाई रूप से व्यवस्थित करने के लिए ओवरब्रिज के नीचे आदर्श वेडिंग जोन बनवाने की कवायद शुरू कर दी है।

    वेडिंग जोन को आकर्षक बनाने के लिए ओवरब्रिज पर रंगाई-पुताई करा दी है। आसपास पोल पर रंग बिरंगी लाइट व फसाड लाइट लगवाकर प्रकाश व्यवस्था कराई जाएगी। वेडिंग जोन को तीन जोन में बांटा जाएगा। जिसमें पहले जोन में सब्जी बिक्रेता, दूसरे जोन में किराना स्टोर की दुकान तथा तीसरे जोन में चाट पकड़ी और फल वालों को व्यवस्थित किया जाएगा।

    पालिका इसके 50 दुकानों का माडल तैयार कर रही है। जिसे मामूली किराए पर इच्छुक व्यक्तियों को दिया जाएगा। वह अपना स्ट्रक्चर अस्थाई रूप से बनाकर दुकान करेंगे। वहीं पेयजल की व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। इसके लिए पालिका प्रशासन प्याऊ के साथ हैंडपंप भी लगवाएगा।

    शाम होते ही रंग बिरंगी लाइट जलने से पूरा वेडिंग जोन चमक जाएगा, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा। लोग वहां अपने परिवार के साथ आकर चाट पकौड़ी संग सब्जियों व जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं।

    ओवर ब्रिज के नीचे 39 लाख रुपये की लागत से आदर्श वेडिंग जोन बनाया जा रहा है। जिसे तीन जोन में बांटकर चाट-पकौड़ी, फल, किराना व सब्जियों के दुकानदारों को दिया जाएगा। वहां पेयजल से लेकर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। दुकानदारों से हर माह पालिका मामूली किराया वसूलेगी।

    -डाॅ. बृजेश कुमार, पालिका ईओ