अमरोहा के लोगों को नए साल का ताेहफा! गंगा पर बनेगा 2 KM लंबा बाईपास 

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सबकुछ ठीक रहा तो जल्दी ही ब्रजघाट पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने वाली है। सांसद कंवर सिंह तंवर की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रजघाट पर बाईपास मार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह बाईपास दो किमी. लंबा होगा तथा गंगा के उपर से पुल भी इसी बाइपास में शामिल होगा। बुधवार को नितिन गडकरी ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कार्ययोजना बनाने के संबंध में निर्देशित किया है।

बुधवार को लोकसभा सत्र के बाद सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर ब्रजघाट में बाईपास निर्माण की लंबे समय से लंबित मांग को पुनः प्रमुखता के साथ रखा था। क्षेत्र के बढ़ते यातायात दबाव, तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि और मार्ग के संकरे होने से लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए सांसद ने इस परियोजना को क्षेत्र की आवश्यकता बताया।

सांसद की मांग पर तत्काल संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रजघाट बाईपास निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने सांसद को आश्वासन दिया कि 2026 की शुरुआत में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

बाईपास का निर्माण होने से राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर वाहनों का दबाव कम होगा, यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी और धार्मिक स्थलों पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। यह पुल हापुड़ जनपद में गढ़मुक्तेश्वर के पास स्थित टोल प्लाजा से होकर गंगा नदी पार करते हुए गजरौला में कांकाठेर गांव के पास हाईवे पर आकर मिलेगा।

1962 में बना था ब्रजघाट पर पहला पुल

देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाने वाले अति व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगा नदी के ऊपर 1962 में पुल बनाया गया था। इसका उद्घाटन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था। करीब 50 साल बाद 2012 में इस पुल में दरार आने के साथ ही कई जगह छेद भी हो गए थे। पुल के दोनों साइडों में बनीं रेलिंग के साथ फुटपाथ पर रखे स्लैब टूटकर गंगा में गिरने लगे थे।

राज्य सेतु निगम की सिफारिश पर 2013 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे बंद करा दिया था। इसके बाद से गंगा के नए पुल से होकर ही वाहनों का आवागमन शुरू किया गया और बंद किए गए पुराने पुल की मरम्मत कराई। फिर 2021 में पुराने पुल की मरम्मत पूरी होने के बाद उस पर भी ट्रैफिक सुचारू किया गया। यानि वर्तमान में गंगा पर बने दोनों पुल चल रहे हैं। हाईवे भी सिक्सलेन हो गया है। इसके बाद भी जाम की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। क्योंकि वाहनों का लोड बढ़ने की वजह से पूर्णिमा और अमावस्या जैसे मौके पर पूरे पूरे दिन जाम लगा रहता है। इन्हीं सब कारणों को

हापुड़ व अमरोहा में किया जाएगा भूमि का अधिग्रहण

दरअसल, गंगा नदी हापुड़ व अमरोहा जिले के बीच में बह रही है। जब यहां पर बाइपास मार्ग बनाने के लिए कार्य किया जाएगा तो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाएगी। भूमि हापुड़ जिले की गढ़मुक्तेश्वर तहसील और आधे की अमरोहा जिले की हसनपुर तहसील में अधिग्रहण होगी।

बाईपास के जरिए बाहर से ही निकलेंगे भारी वाहन

इस बाईपास का निर्माण होने के बाद न सिर्फ जाम की समस्या खत्म होगी बल्कि ब्रजघाट के रूट पर वाहनों का लोड भी खत्म होगा। क्योंकि जब बाइपास मार्ग बन जाएगा तो जो, भारी वाहन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद या फिर अन्य राज्यों और मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली के लिए आते-जाते हैं। वो, सभी बाहर से बाहर बाइपास मार्ग पर ही निकल जाएंगे। ब्रजघाट की तरफ को वही ट्रैफिक जाएगा। जो, गंगा स्नान करने, अंतिम संस्कार करने, ब्रजघाट के रेलवे स्टेशन आदि को जाएगा।