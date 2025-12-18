जागरण संवाददाता, अमरोहा। सरकार मोटा अनाज की खेती को लेकर गंभीर है। किसानों से परंपरागत खेती को छोड़कर सहफसली व नई तकनीक खेती कर आय को बढ़ाने पर जोर दे रही है। उसने मक्का की खेती का दायरा बढ़ाने की तैयारी की है। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस पर विभाग ने भी अमल की कार्रवाई छेड़ दी है। करीब दो हजार हेक्टेयर जमीन पर उसने मक्का की खेती कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसानों को विभाग अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाएगा। ब्लॉक व जनपद स्तर पर किसानों को खेती का प्रशिक्षण देगा।



जिले में 97 हजार हेक्टेयर जमीन पर गन्ना की खेती होती है। जिसकी वजह से क्षेत्र को गन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। गन्ना की खेती यहां के किसानों की परंपरागत खेती है। लेकिन, आय को दोगुना करने के लिए सरकार सहफसली और मोटा अनाज की खेती की अपील किसानों से कर रही है। मोटा अनाज में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए उसके द्वारा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को मक्का की खेती के लिए अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाया जाता है।