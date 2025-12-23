अमरोहा में कोहरे की चादर चीर कर निकली धूप, तापमान बढ़ने से लोगों को मिली राहत
अमरोहा में चार दिन से लगातार बढ़ रही सर्दी से मंगलवार को राहत मिली। हालाकि सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक घना कोहरा रहा था। परंतु जल्दी ही धूप निकल आई। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। चार दिन से लगातार बढ़ रही सर्दी से मंगलवार को राहत मिली। हालाकि सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक घना कोहरा रहा था। परंतु जल्दी ही धूप निकल आई। गुनगुनी धूप ने सर्दी से राहत दी। जिससे तापमान भी बढ़ कर 12.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं कोहरे के चलते वाहन चालकों के सामने दिक्कत आई।
लगातार चार दिन से कोहरा व सर्दी बेकाबू थी। तापमान भी गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। जिससे ठिठुरन व सर्द हवा से परेशानी हो रही है। रात को कोहरा आने के कारण हाईवे पर अन्य मार्गों पर वाहन रेंग कर चल रहे थे। हालांकि यह स्थिति सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक रही।
घना कोहरा होने के कारण हाईवे पर वाहन लाइटें जलाकर रेंगते हुए गुजरे। परंतु सुबह लगभग 10 बजे अमरोहा में धूप खिलने लगी। जबकि गजरौला में कोहरा जल्दी ही छंट गया था। धुूप निकलने से जहां सोमवार के 9 डिग्री सेल्सियस के सापेक्ष तापमान बढ़ कर 12.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया वहीं लोगो को गुनगुनी धूप के चलते सर्दी से राहत मिली। दिन भर लोग धूप सेकते रहे। वहीं सर्द हवा भी नहीं चली। जिससे मौसम खुशनुमा हो गया था। हालांकि मंगलवार शाम को फिर से मौसम सर्द हो गया था। परंतु देर शाम तक कोहरा नहीं आया था।
