जागरण संवाददाता, अमरोहा। चार दिन से लगातार बढ़ रही सर्दी से मंगलवार को राहत मिली। हालाकि सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक घना कोहरा रहा था। परंतु जल्दी ही धूप निकल आई। गुनगुनी धूप ने सर्दी से राहत दी। जिससे तापमान भी बढ़ कर 12.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं कोहरे के चलते वाहन चालकों के सामने दिक्कत आई।



लगातार चार दिन से कोहरा व सर्दी बेकाबू थी। तापमान भी गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। जिससे ठिठुरन व सर्द हवा से परेशानी हो रही है। रात को कोहरा आने के कारण हाईवे पर अन्य मार्गों पर वाहन रेंग कर चल रहे थे। हालांकि यह स्थिति सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक रही।