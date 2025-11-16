अमरोहा में विभागीय कार्यों में मिली लापरवाही, एसडीएम ने लेखपाल को किया निलंबित
अमरोहा में एसडीएम शैलेश कुमार दुबे ने जमीन के मामलों में लापरवाही बरतने पर लेखपाल को निलंबित कर दिया। लेखपाल पर साप्ताहिक बाजार की जमीन का प्रस्ताव न देने और कुर्रेबंदी के मामलों को लंबित रखने का आरोप है। एसडीएम ने अन्य लेखपालों को भी विभागीय कार्यों को समय पर पूरा करने की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। जमीन की कुर्रेबंदी के प्रकरणों को लंबित रखने और साप्ताहिक बाजार की जमीन का प्रस्ताव उपलब्ध न कराने के मामले को एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे ने गंभीरता से लिया है।
उन्होंने लापरवाही बरतने पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही अन्य को भी हिदायत दी है कि समय से विभागीय कार्य को लेखपाल पूरा करें। ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
सदर तहसील में तैनात लेखपाल निरवेंद्र शर्मा पर नन्हेड़ा अलियारपुर व अन्य पंचायत क्षेत्र हैं। नन्हेड़ा अलियारपुर में साप्ताहिक बाजार की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। जिसकी पैमाइश के लिए कई बार अधिकारियों ने लेखपाल से कहा था। ग्राम सभा की बैठक कराकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
लेकिन, लेखपाल ने प्रस्ताव कराने की बजाय अधिकारियों के सामने कार्रवाई रजिस्टर पेश कर दिया। जिसे देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। इतना ही नहीं जमीन की कुर्रेबंदी से संबंधित करीब चार प्रकरणों को लेखपाल द्वारा सालभर से दबाकर रखा गया। बार-बार एसडीएम द्वारा नोटिस जारी किए गए लेकिन, बहानेबाजी कर पीछा छुड़ा लिया गया।
एसडीएम सदर ने बताया कि जमीन की कुर्रेबंदी के प्ररकण में तीन नोटिस लेखपाल को तत्कालीन एसडीएम व एक नोटिस उनके द्वारा जारी किया गया। लेकिन, लेखपाल ने उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। नन्हेड़ा अलियारपुर के साप्ताहिक बाजार की जमीन के प्रस्ताव के मामले में लापरवाही बरती गई। इसलिए उसको निलंबित कर दिया गया है।
