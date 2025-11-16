अमरोहा में विभागीय कार्यों में मिली लापरवाही, एसडीएम ने लेखपाल को किया निलंबित

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जमीन की कुर्रेबंदी के प्रकरणों को लंबित रखने और साप्ताहिक बाजार की जमीन का प्रस्ताव उपलब्ध न कराने के मामले को एसडीएम सदर शैलेश कुमार दुबे ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने लापरवाही बरतने पर संबंधित क्षेत्र के लेखपाल को निलंबित कर दिया है। साथ ही अन्य को भी हिदायत दी है कि समय से विभागीय कार्य को लेखपाल पूरा करें। ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।

सदर तहसील में तैनात लेखपाल निरवेंद्र शर्मा पर नन्हेड़ा अलियारपुर व अन्य पंचायत क्षेत्र हैं। नन्हेड़ा अलियारपुर में साप्ताहिक बाजार की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। जिसकी पैमाइश के लिए कई बार अधिकारियों ने लेखपाल से कहा था। ग्राम सभा की बैठक कराकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।