Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाेगस फर्म बनाकर करोड़ों के स्क्रैप कारोबार में किया फर्जीवाड़ा, विभाग फिर देगा तहरीर

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    अमरोहा में स्क्रैप के व्यापार में फर्जी ट्रेडिंग कंपनी बनाकर करोड़ों रुपये का कारोबार करने के मामले में वाणिज्य कर विभाग फिर से तहरीर देगा। पूर्व में ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। स्क्रैप के व्यापार को ट्रेडिंग कंपनी बनाकर करोड़ों रुपये का कारोबार करने के मामले में वाणिज्य कर विभाग फिर से तहरीर देगा। अबकी बार तहरीर को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हसनपुर थाने भिजवाई जाएगी।

    इस संबंध में अधिकारियों ने सोमवार को एसपी से मुलाकात करने की बात कही है। इसके बाद ही फर्जीवाड़े में अगली कार्रवाई की उम्मीद जताई है।

    यह था पूरा मामला

    श्री जीवन राम श्री पुरखाराम निवासी तोताराम की धानी, बाबर मगरा वार्ड नंबर 19 जिला जैसलमेर-345001, राजस्थान द्वारा सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी से स्क्रैप के व्यापार के लिए अपने पेन नंबर पर जीएसटी के तहत 21 जून 2020 से प्रभावी पंजीयन केंद्रीय क्षेत्राधिकार (सीजीएसटी) में प्राप्त किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीवनराम ने पंजीयन प्राप्त करते समय अपने दो मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भी दी थी। व्यापार का मुख्य स्थल गजरौला रोड हसनपुर बिल्डिंग नंबर-H NO 12, जिला अमरोहा में स्थित बताया है।

    राज्य कर विभाग मुरादाबाद की विशेष अनुसंधान शाखा के अधिकारियों ने जब 23 सितंबर 2021 को घोषित व्यापार स्थल की जांच की तो पता चला कि घोषित व्यापार स्थल पर स्थित साइकिल व टायर की दुकान मिली। अन्य दुकानदारों से फर्म के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि शिव ट्रेडिंग कंपनी नाम की कोई फर्म नहीं है।

    अन्य दुकानदारों से भी फर्म के बारे में जानकारी की गई तो सभी ने उसके होने से मना कर दिया। जबकि व्यापारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,25,34057 रुपये की बिक्री की गई है तथा 2021-22 में 12,62,26,368 की बिक्री घोषित की गई है। वर्ष 2020-21 में कंपनी द्वारा फर्म एम/एस मकसूद सेल्स कारपोरेशन से खरीद की गई तथा वर्ष 2021-22 में फर्म एम/एस मकसूद सेल्स कारपोरेशन व एम/एस प्रसाद इंटरप्राइजेज से खरीद की गई।

    जबकि दोनों फर्मों द्वारा संगत वित्तीय वर्ष में कोई खरीद नहीं की गई। इससे स्पष्ट हुआ है कि माल का भौतिक परिवहन व हस्तानांतरण किए बिना बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) क्लेम व हस्तानांतरित की जा रही है। जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है।

    षड्यंत्र करते जीएसटी चोरी की जा रही है। जिस पर राज्य कर अधिकारी खंड-1 ने करीब 15 दिन पहले श्री जीवनराम स्वामी सर्वश्री शिव ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ तहरीर दी थी लेकिन, अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। विभाग ने तहरीर वापस मंगा ली है। अब एसपी के जरिए उसको थाने भिजवाने की कार्रवाई होगी।

    पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार नहीं किया है। इस मामले में सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की जाएगी। उनको पूरे प्रकरण से अवगत कराया जाएगा। उनके निर्देश पर ही तहरीर हसनपुर कोतवाली में भिजवाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
    महेश चंद्र, डीसी वाणिज्य कर विभाग