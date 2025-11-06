Language
    अमरोहा में सेवानिवृत्त दरोगा के घर लाखों की चोरी, परिवार मुंडन संस्कार के लिए गया था बाहर

    By Asif Ali Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:49 AM (IST)

    अमरोहा में एक सेवानिवृत्त दरोगा के घर से दिनदहाड़े सात लाख रुपये की चोरी हो गई। परिवार सुबह मुंडन संस्कार कराने तिगरी गया था, तभी यह घटना घटी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गजरौला। चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़ कर दो लाख रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात समेत लगभग सात लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। घटना के समय स्वजन तिगरी मेला में बच्चे का मुंडन संस्कार कराने गया था। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है।

    चोरी की यह घटना नगर की मानसरोवर कोलोनी में हुई। बीएसएफ के सेवानिवृत्त दारोगा शिव कुमार शर्मा का परिवार रहता है। उन के बेटे अमित शर्मा इंजीनियर हैं। बुधवार तड़के शिव कुमार शर्मा व अमित शर्मा परिवार के सभी सदस्यों के साथ तिगरीधाम गए थे। वहां पर अमित के 11 महीने के बेटे देवांश भारद्वाज का मुंडन संस्कार कराना था।

    सारा परिवार सुबह लगभग पांज बजे घर से निकला था। लिहाजा घर पर ताला लगा था। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर मकान के ताले तोड़ लिए। यहां से चोरों ने लगभग दो लाख रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। मुंडन संस्कार करा कर सारा परिवार सुबह लगभग नौ बजे घर लौटा तो मुख्य गेट का ताला टूटा देख कर होश उड़ गए।

    फौरन ही वह भीतर पहुंचे तो वहां का नजारा भी बदला हुआ था। अलमारी खुली पड़ी थी तथा नकदी व जेवरात गायब थे। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी जमा हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

    सूचना मिलने पर थाना पुलिस भी पहुंची तथा मामले की जांच की। फोरेंसिंक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। गृहस्वामी के मुताबिक चोर यहां से नकदी व जेवरात समेत लगभग सात लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए हैं। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी है।