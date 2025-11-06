अमरोहा में सेवानिवृत्त दरोगा के घर लाखों की चोरी, परिवार मुंडन संस्कार के लिए गया था बाहर

जागरण संवाददाता, गजरौला। चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़ कर दो लाख रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात समेत लगभग सात लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया। घटना के समय स्वजन तिगरी मेला में बच्चे का मुंडन संस्कार कराने गया था। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है।

चोरी की यह घटना नगर की मानसरोवर कोलोनी में हुई। बीएसएफ के सेवानिवृत्त दारोगा शिव कुमार शर्मा का परिवार रहता है। उन के बेटे अमित शर्मा इंजीनियर हैं। बुधवार तड़के शिव कुमार शर्मा व अमित शर्मा परिवार के सभी सदस्यों के साथ तिगरीधाम गए थे। वहां पर अमित के 11 महीने के बेटे देवांश भारद्वाज का मुंडन संस्कार कराना था।

सारा परिवार सुबह लगभग पांज बजे घर से निकला था। लिहाजा घर पर ताला लगा था। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर मकान के ताले तोड़ लिए। यहां से चोरों ने लगभग दो लाख रुपये की नकदी व सोना-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। मुंडन संस्कार करा कर सारा परिवार सुबह लगभग नौ बजे घर लौटा तो मुख्य गेट का ताला टूटा देख कर होश उड़ गए।

फौरन ही वह भीतर पहुंचे तो वहां का नजारा भी बदला हुआ था। अलमारी खुली पड़ी थी तथा नकदी व जेवरात गायब थे। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग भी जमा हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।