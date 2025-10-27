Language
    लूटेरों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को बदमाशों ने मारी टक्कर, हेड कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    मुरादाबाद में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों ने अमरोहा में पुलिस नाकाबंदी को टक्कर मार दी, जिससे एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो फरार हो गए। घायल सिपाही को मेरठ रेफर किया गया है और पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। मुरादाबाद में लूट की वारदात के बाद कार से भागकर अमरोहा आ रहे बदमाशों ने नाकाबंदी में खड़ी डायल-112 को टक्कर मार दी। दुस्साहसिक वारदात में हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए। अन्य पुलिसकर्मियों ने घटना के बाद तीन बदमाशों को दबोच लिया। वहीं, दो मौके से भागने में कामयाब हो गए। घायल सिपाही को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया।

    सोमवार सुबह पुलिस कंट्रोल के जरिए सूचना मिली कि मुरादाबाद के मुंढापांडे में हुई लूट की घटना में शामिल बदमाश एक स्विफ्ट कार से दिल्ली की दिशा में जा रहे हैं। बदमाशों की कार को पकड़ने के लिए दूसरे थानों की फोर्स भी लगी हुई थी। उधर, आगे से घेराबंदी करने के लिए स्थानीय गजरौला पुलिस भी अलर्ट हो गई।

    पुलिसकर्मी विपिन कुमार, विनय कुमार, अमित शर्मा, अनिल कुमार गजरौला में हाईवे पर शहबाजपुर डोर पर डायल 112 से खड़े हो गए। बदमाशों की कार को आते ही उसे रोकने की कोशिश की। स्वयं को घिरता देखकर बदमाशों ने कार से हेड कांस्टेबल विपिन कुमार को टक्कर मारकर घायल कर दिया।

    पुलिस की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद बदमाशों ने अपनी कार कांकाठेर गांव में घुसा दी। वहां पर उनकी कार एक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गयी। जिसके बाद तीन बदमाश पकड़े गए। वहीं, दो फरार साथियों की तलाश की जा रही है।