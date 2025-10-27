लूटेरों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को बदमाशों ने मारी टक्कर, हेड कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मुरादाबाद में लूट की वारदात के बाद कार से भागकर अमरोहा आ रहे बदमाशों ने नाकाबंदी में खड़ी डायल-112 को टक्कर मार दी। दुस्साहसिक वारदात में हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए। अन्य पुलिसकर्मियों ने घटना के बाद तीन बदमाशों को दबोच लिया। वहीं, दो मौके से भागने में कामयाब हो गए। घायल सिपाही को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार सुबह पुलिस कंट्रोल के जरिए सूचना मिली कि मुरादाबाद के मुंढापांडे में हुई लूट की घटना में शामिल बदमाश एक स्विफ्ट कार से दिल्ली की दिशा में जा रहे हैं। बदमाशों की कार को पकड़ने के लिए दूसरे थानों की फोर्स भी लगी हुई थी। उधर, आगे से घेराबंदी करने के लिए स्थानीय गजरौला पुलिस भी अलर्ट हो गई।

पुलिसकर्मी विपिन कुमार, विनय कुमार, अमित शर्मा, अनिल कुमार गजरौला में हाईवे पर शहबाजपुर डोर पर डायल 112 से खड़े हो गए। बदमाशों की कार को आते ही उसे रोकने की कोशिश की। स्वयं को घिरता देखकर बदमाशों ने कार से हेड कांस्टेबल विपिन कुमार को टक्कर मारकर घायल कर दिया।