अमरोहा में हुए अलग-अलग हादसों में पांच लोगों की मौत, नौगावां सादात और डिडौली क्षेत्र में हुए हादसे

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अलग-अलग हादसों में ननिहाल आए बालक समेत पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन लोग पूर्व में हादसों में घायल हुए थे, उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सभी हादसों की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।







पहला हादसा मंगलवार रात नौगावां सादात थाना क्षेत्र में अमरोहा रोड पर कताई मिल के सामने हुआ। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला छेबड़ा निवासी नन्हे सिंह मंगलवार शाम चांदपुर स्थित रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहे थे। सात नवंबर को उनकी बेटी की शादी है। लिहाजा वह कार्ड बांटने गए थे। कताई मिल के सामने भाजपा का झंडा लगी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में नन्हें सिंह (50) की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है। दूसरा हादसा डिडौली के गांव फत्तेहपुर माफी में हुआ।

यहां रहने वाले सुहैल की बहन नूरे अफशा की शादी मुरादाबाद के थाना मूंढ़ापांडे के गांव गोट निवासी इरशाद के साथ हुई है। दो दिन पहले नूरे अफशा अपनी दो बेटी आयाश व वारिशा तथा इकलौते बेटे अरहम के साथ मायके आई थी। बुधवार सुबह छह वर्षीय अरहम सड़क पार कर दुकान से सामान लेने जा रहा था। उसी दौरान संभल की तरफ से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अरहम को स्वजन मुरादाबाद निजी अस्पताल ले गए। जहां उसकी मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। स्वजन ने बगैर कार्रवाई मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया है।

वहीं क्षेत्र के गांव बरखेड़ा निवासी विकास कुमार 17 सितंबर को बाइक पर सवार होकर शकूर फार्म जा रहे थे। रास्ते में मुरादाबाद नंबर की कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने पर परिजनों ने उन्हें बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान विकास कुमार की मौत हो गई। मृतक की पत्नी तोषी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।