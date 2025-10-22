Language
    अमरोहा में हुए अलग-अलग हादसों में पांच लोगों की मौत, नौगावां सादात और डिडौली क्षेत्र में हुए हादसे

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    अमरोहा जिले के नौगावां सादात और डिडौली थाना क्षेत्रों में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की दुखद मौत हो गई। नौगावां सादात में ट्रैक्टर-ट्रॉली और बाइक की टक्कर में तीन लोगों की जान गई, जबकि डिडौली में हुई दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। अलग-अलग हादसों में ननिहाल आए बालक समेत पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन लोग पूर्व में हादसों में घायल हुए थे, उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। सभी मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सभी हादसों की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।



    पहला हादसा मंगलवार रात नौगावां सादात थाना क्षेत्र में अमरोहा रोड पर कताई मिल के सामने हुआ। नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला छेबड़ा निवासी नन्हे सिंह मंगलवार शाम चांदपुर स्थित रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहे थे। सात नवंबर को उनकी बेटी की शादी है। लिहाजा वह कार्ड बांटने गए थे। कताई मिल के सामने भाजपा का झंडा लगी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में नन्हें सिंह (50) की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन ने मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है। दूसरा हादसा डिडौली के गांव फत्तेहपुर माफी में हुआ।

    यहां रहने वाले सुहैल की बहन नूरे अफशा की शादी मुरादाबाद के थाना मूंढ़ापांडे के गांव गोट निवासी इरशाद के साथ हुई है। दो दिन पहले नूरे अफशा अपनी दो बेटी आयाश व वारिशा तथा इकलौते बेटे अरहम के साथ मायके आई थी। बुधवार सुबह छह वर्षीय अरहम सड़क पार कर दुकान से सामान लेने जा रहा था। उसी दौरान संभल की तरफ से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अरहम को स्वजन मुरादाबाद निजी अस्पताल ले गए। जहां उसकी मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। स्वजन ने बगैर कार्रवाई मृतक को सुपुर्दे खाक कर दिया है।

    वहीं क्षेत्र के गांव बरखेड़ा निवासी विकास कुमार 17 सितंबर को बाइक पर सवार होकर शकूर फार्म जा रहे थे। रास्ते में मुरादाबाद नंबर की कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने पर परिजनों ने उन्हें बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उपचार के दौरान विकास कुमार की मौत हो गई। मृतक की पत्नी तोषी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

    बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव फ़ीना निवासी महेंद्र मिट्टी के बर्तन बेचकर 9 अक्तूबर को घर लौट रहे थे। नौगावां सादात के गांव बीलना में रामलीला ग्राउंड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से वह घायल हो गए थे। मेरठ में उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। मृतक के बेटे रचित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर कैंच निवासी चेतन सिंह 12 अक्तूबर की शाम बाइक पर सवार होकर पीलाकुंड से घर वापस लौट रहे थे। बादशाहपुर स्थित श्रीराम किसान इंटर कालेज के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही बाइक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल चेतन सिंह ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि चारों हादसों की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।