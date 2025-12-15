अमरोहा: सड़क हादसे में घायल सेवानिवृत शिक्षक की नोएडा में मौत, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। रविवार को हसनपुर रहरा मार्ग पर सड़क हादसे में घायल हुए सेवानिवृत शिक्षक की नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दढ़ियाल निवासी 73 वर्षीय महेश शर्मा सेवानिवृत अध्यापक थे। वह रविवार की आदर्श इंटर कालेज कुटी दौलतपुर में प्रबंध समिति के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने आए थे। विद्यालय के बाहर सड़क पार करते समय रहरा हसनपुर मार्ग पर बाइक सवार युवक ने दोपहर करीब तीन बजे उनके टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।