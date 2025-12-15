अमरोहा: सड़क हादसे में घायल सेवानिवृत शिक्षक की नोएडा में मौत, परिवार में पसरा मातम
अमरोहा में रविवार को हसनपुर रहरा मार्ग पर सड़क हादसे में घायल हुए सेवानिवृत शिक्षक महेश शर्मा की नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। रविवार को हसनपुर रहरा मार्ग पर सड़क हादसे में घायल हुए सेवानिवृत शिक्षक की नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव दढ़ियाल निवासी 73 वर्षीय महेश शर्मा सेवानिवृत अध्यापक थे। वह रविवार की आदर्श इंटर कालेज कुटी दौलतपुर में प्रबंध समिति के चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने आए थे। विद्यालय के बाहर सड़क पार करते समय रहरा हसनपुर मार्ग पर बाइक सवार युवक ने दोपहर करीब तीन बजे उनके टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
स्वजन प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें हायर सेंटर नोएडा ले गए थे। जहां रात में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। महेश शर्मा ने अपने पीछे तीन बेटे छोड़े हैं। उधर, गृह स्वामी की मृत्यु की सूचना मिलने पर परिवार में चीत्कार मच गया है।
साथी शिक्षक एवं प्रबंध समिति के लोग उनके निधन की सूचना मिलने पर नोएडा रवाना हो गए हैं। हसनपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में घायल हुए सेवानिवृत अध्यापक की मृत्यु हुई है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
