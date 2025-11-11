दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सड़कों पर उतरी पुलिस, लखनऊ से मिला था मैसेज 

जागरण संवाददाता, अमरोहा। सोमवार शाम दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जिले में भी पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। लखनऊ से मैसेज मिलते ही जिले में वायरलेस पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सभी थाना प्रभारियों को चेकिंग करने का निर्देश दिया। देखते ही देखते पुलिस सड़कों पर उतर आई।

वाहनों की सघन तलाशी ली तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। जिले की सीमा को सील कर वहां भी चेकिंग शुरू कर दी गई। खुद एसपी व एएसपी ने नगर कोतवाली क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।



देर शाम धमाके के बाद शासन स्तर से मिले निर्देश पर जिले में सभी सीओ व थाना प्रभारी अलर्ट मोड पर रहे। संवेदनशील क्षेत्र के साथ ही प्रमुख धर्म स्थलों, सार्वजनिक स्थानों के अलावा रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डा की निगरानी बढ़ा दी गई थी। हाईवे पर दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों को ब्रजघाट चौकी पर रोक कर चेकिंग की गई। प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच की। कार, बस, ट्रक व दोपहिया वाहन में सवार प्रत्येक व्यक्ति से पूछताछ कर ही आगे जाने दिया गया।

मुरादाबाद, हापुड़, संभल, बिजनौर व बुलंदशहर जिले की सीमा पर भी चेकिंग की गई। गजरौला के औद्योगिक इलाकों में विशेष सतर्कता बरती गई। पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां नगरीय क्षेत्रों में भ्रमणशील रहीं। यदि कहीं भीड़ खड़ी दिखाई दी तो लोगों को घरों को भेज दिया गया।

प्रत्येक संदिग्ध व्यक्ति की जांच की गई। साथ ही होटल व ढाबों पर भी पुलिस मुस्तैद दिखी। प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस का मूवमेंट देर रात तक रहा। एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ सदर शक्ति सिंह व प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने नगर में भ्रमण कर चेकिंग की तथा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।