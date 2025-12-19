अमरोहा के ढवारसी क्षेत्र में अवैध खनन पर पुलिस ने की कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज
अमरोहा के ढवारसी पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। पुलिस ने गुरुवार रात ढवारसी क्षेत्र में दबिश दी, जिससे खनन कर रहे लोग भाग गए। पुलिस ने रेत स ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, ढवारसी। ढवारसी पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह पुलिस की सख्ती के बावजूद बेखौफ होकर काम रहे हैं।
पुलिस ने गुरुवार रात ढवारसी क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस के पहुंचने से खनन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अपने वाहनों के साथ भागने लगे। घेराबंदी करते हुए पुलिस ने मौके से रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया।पुलिस ने पकड़े गए वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।
इसके अलावा गांव दुल्हेपुर अहीर से भी खनन करते एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़कर सीज कर दिया गया है। थाना प्रभारी कुमरेश त्यागी ने बताया कि खनन करते हुए पकड़े गए दो ट्रैक्टर ट्राली को सीज किया गया है। खनन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
