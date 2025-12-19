अमरोहा के ढवारसी क्षेत्र में अवैध खनन पर पुलिस ने की कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

संवाद सूत्र, ढवारसी। ढवारसी पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह पुलिस की सख्ती के बावजूद बेखौफ होकर काम रहे हैं।



पुलिस ने गुरुवार रात ढवारसी क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस के पहुंचने से खनन कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। अंधेरे का फायदा उठाकर अपने वाहनों के साथ भागने लगे। घेराबंदी करते हुए पुलिस ने मौके से रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया।पुलिस ने पकड़े गए वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है।