    15 केंद्रों पर 7 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे PCS प्री की परीक्षा, डीएम ने दिए ये निर्देश

    By Rahul Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:03 PM (IST)

    अमरोहा में आगामी पीसीएस एसीएफ व आरएफओ की प्री परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए डीएम निधि गुप्ता वत्स ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। जिले के 15 कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ 7008 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

    15 केंद्रों पर सात हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे पीसीएस प्री परीक्षा। जागरण

    जागरण संवाददाता, अमरोहा । डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि आगामी 12 अक्टूबर को पीसीएस, एसीएफ व आरएफओ की प्री परीक्षा को शांतिपूर्ण व निष्पक्षता से संपन्न करानी है। उसकी शुचिता व पारदर्शिता किसी भी स्तर पर भंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने यह निर्देश सोमवार की शाम कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट को दिए। उन्होंने कहा कि जिले में परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 15 कालेजों को केंद्र बनाया गया है। जिन पर 7,008 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। काफी संख्या में अभ्यर्थियों का मूवमेंट रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

    पूरी कर लें व्यवस्था

    परिवहन विभाग के अधिकारी समय रहते व्यवस्थाओं को पूरा कर लें। परीक्षा में महिला अभ्यर्थी भी शामिल होंगी। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। अभ्यर्थियों के साथ मधुर व्यवहार किया जाए। उनके बैग इत्यादि रखवाने की उचित व्यवस्था प्रत्येक केंद्र पर होनी चाहिए। सभी केंद्र प्रभारी कक्ष निरीक्षकों की अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दें।

    सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण अवश्य करें ताकि, कोई भी कमी न रहे। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, विद्युत, सुरक्षा, पेयजल, साफ-सफाई व आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अवश्य हों। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था की गई है। परीक्षा की नोडल अधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में होगी।

    पहली और दूसरी पारी में ऐसे होगी परीक्षा

    पहली पाली 9:30 से 11:30 बजे और दूसरी अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक रहेगी। यहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश मिश्रा, सभी एसडीएम, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक राव गौतम, जिविनि डा.प्रवेश कुमार, डीडीओ सरिता द्विवेदी आदि मौजूद रहे।

    इन कालेज में बनाए हैं परीक्षा केंद्र एकेके इंटर कालेज, राजकीय इंटर कालेज, जेएस हिन्दू इंटर कालेज, राजकीय बालिका इंटर कालेज, आईएम इंटर कालेज, जेएस हिन्दू महाविद्यालय ब्लाक ए व ब्लाक बी, कुंदन माडल इंटर कालेज अमरोहा, भगवत सरन इंटर कालेज जोया, श्रीराम किसान इंटर कालेज बादशाहपुर, श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज कंचन बाजार धनौरा, राष्ट्रीय इंटर कालेज मुहल्ला महादेव निकट रामलीला मैदान धनौरा, ज्ञान भारती इंटर कालेज गजरौला व शिव इंटर कालेज गजरौला को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।