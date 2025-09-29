बैलेट पेपर से होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने कानपुर से भेजे 550 बाक्स

अमरोहा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बैलेट पेपर से मतदान होगा। कानपुर से 550 बैलेट बॉक्स आ चुके हैं जिससे अब कुल 5500 बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं। प्रत्येक बूथ पर तीन बैलेट बॉक्स भेजे जाएंगे। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 29 सितंबर तक चलेगा।

जागरण संवाददाता, अमरोहा । पिछली बार की तरह इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान होगा। जिसकी तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर कानपुर से 550 बैलेट बाक्स जनपद पहुंच गए हैं। जिन्हें ब्लाक परिसर में सुरक्षित रखवाया गया है। करीब 5500 बैलेट बाक्स चुनाव के दौरान प्रयोग में लाए जाएंगे। हर बूथ पर तीन बैलेट बाक्स प्रशासन के द्वारा भिजवाए जाएंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को पूरा करने में प्रशासन जुटा है। इस समय जनपद की 576 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। यहां बता दें कि वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराया गया था।

इंतजाम कर रहा प्रशासन वर्ष 2026 में भी चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसके लिए बैलेट बाक्स का भी इंतजाम प्रशासन कर रहा है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी कल्लू सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देश पर कानपुर से 550 बैलेट बाक्स आ चुके हैं जबकि, अन्य प्रशासन के पास हैं। तकरीबन 5500 बैलेट बाक्स अब हो गए हैं।

चुनाव के समय पोलिंग पार्टियों को प्रत्येक बूथ के हिसाब से तीन-तीन बैलेट बाक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी बूथों व मतदान केंद्रों के निर्धारण को लेकर बैठक होगी। उनमें केंद्र व बूथ बढ़ भी सकते हैं। बहरहाल, 29 सितंबर तक पंचायतों में पुनरीक्षण अभियान चलेगा। इसके पूरा होने के बाद ही वोटरों की सही स्थिति भी साफ हो जाएगी।