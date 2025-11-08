UP Panchayat Elections: इस जिले में डेढ़ लाख डुप्लीकेट वोटर मिले, 26 नवंबर तक होगा लिस्ट सत्यापन
अमरोहा में पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। निर्वाचन आयोग ने 1,58,906 डुप्लीकेट मतदाताओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें गंगेश्वरी ब्लॉक में सबसे ज्यादा डुप्लीकेट मतदाता हैं। बीएलओ 26 नवंबर तक लिस्ट का सत्यापन करेंगे। पुनरीक्षण में ढाई लाख से ज्यादा मतदाताओं के बढ़ने की संभावना है। अधिकारी कल्लू सिंह ने बताया कि जाँच के बाद सही संख्या पता चलेगी।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। पंचायत चुनाव की तैयारियों में प्रशासन जुटा है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने जनपद में 1,58,906 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जारी की है। जिसमें सबसे अधिक 35093 संभावित डुप्लीकेट वोटरों की संख्या गंगेश्वरी ब्लाक क्षेत्र में है जबकि, सबसे कम 19708 वोटर गजरौला ब्लाक क्षेत्र में हैं।
सूची के आधार पर मतदाताओं के सत्यापन कार्य में बीएलओ जुटे हैं। इसके बाद ही सही मतदाताओं की तस्वीर सामने आएगी। जांच के लिए आयोग ने 26 नवंबर तक तारीख निर्धारित की है।
ज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सूची को पारदर्शी बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। उसके द्वारा नए-नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले उसके द्वारा मतदाताओं की सूची को दुरुस्त की जाएगी।
कुछ दिन पहले घर-घर जाकर मतदाताओं की सूची के पुनरीक्षण का कार्य हुआ था। जिसमें ढाई लाख से अधिक मतदाताओं के बढ़ने की संभावना है। अभी यह सूची तहसील वार मांगी गई है। इसके मिलते ही नए वोटरों की संख्या स्पष्ट होगी। बहरहाल, इसी बीच निर्वाचन आयोग ने पंचायतों में 1,58,906 संभावित डुप्लीकेट वोटरों के नामों की सूची निर्वाचन कार्यालय को भेजी है।
यह सूची निर्वाचन कार्यालय ने सभी तहसीलों के बीएलओ को पंचायत वार उपलब्ध करवा दी है। बूथ लेबल अधिकारी सूची के आधार पर मतदाताओं के सत्यापन कार्य में जुट गए हैं। 26 नवंबर तक उनको मतदाताओं का सत्यापन कर निर्वाचन कार्यालय को रिपोर्ट उपलब्ध करानी है। इनमें सबसे ज्यादा 35093 संभावित डुप्लीकेट मतदाता गंगेश्वरी ब्लाक में हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ब्लाकों में उनकी संख्या कम है>
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पंचायतों में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच का कार्य चल रहा है। 26 नवंबर तक यह कार्य होगा। इसके बाद ही डुप्लीकेट वोटरों की सही संख्या का पता चल पाएगा।
कल्लू सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
|ब्लाक का नाम
|संभावित डुप्लीकेट वोटरों की संख्या
|जोया
|30952
|अमरोहा
|23671
|मंडी धनौरा
|24433
|गजरौला
|19708
|हसनपुर
|25049
|गंगेश्वरी
|35093
