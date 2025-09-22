Amroha News: पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

अमरोहा में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने घरों में कलश स्थापना की और माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। श्री वासुदेव तीर्थस्थल मंदिर रियासत वाला मंदिर दुर्गा मंदिर और कामनाथ महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने उपवास रखकर माता रानी से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में घंटे और घड़ियालों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नवरात्र के पहले दिन माता रानी के भक्तों ने विधिवत अपने अपने घरों में कलश स्थापना की। इसके बाद माता रानी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की महाआरती कर वैदिक मंत्रोचारण के साथ पूजा अर्चना की। मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और माता रानी की पूजा अर्चना कर स्वजन की सुख-समृद्धि की कामना की। सोमवार को पहला नवरात्र है। पंडितों ने सफाई कर सुबह ही माता रानी दरबार खोल दिए। वहीं माता रानी के भक्त भी सुबह ही उठे और घरों की सफाई कर नित्य स्नान किया। इसके बाद विधिवत भक्तों ने अपने-अपने घरों में कलश स्थापना की।

माता रानी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की महाआरती कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचे। वहां पहले से ही भक्तो की लंबी कतारें लगी हुई थी। उन्होंने भी बारी आने पर मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना की। नगर के श्री वासुदेव तीर्थस्थल मंदिर, रियासत वाला मंदिर, दुर्गा मंदिर, कामनाथ महादेव मंदिर आदि मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा, जिससे मंदिरों में घंटे और घड़ियालों की गूंज से आस पास का माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं गजरौला, हसनपुर, मंडी धनौरा, जोया, डिडौली, नौगावां सादात, कैलसा, रजबपुर आदि जगह के मंदिरों में भक्तों ने उपवास रखकर मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की।