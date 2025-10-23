Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Amroha News: घर में पटाखा फेंकने से मना करने पर मारपीट, फायरिंग व हंगामा; 12 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

    By Asif Ali Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:46 AM (IST)

    अमरोहा में एक घर में पटाखा फेंकने से रोकने पर मारपीट और फायरिंग हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। शराब के नशे में घर में पटाखे फेंकने से मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की। आरोप है कि युवती से छेड़छाड़ भी की गई। मारपीट की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई। जिस पर पुलिस ने मामले में नौ लोगों के खिलाफ नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कस्बे की रहने वाली युवती कहना है कि उनकी मां बीमार चल रही हैं। पड़ोस के लोग 21 अक्टूबर की रात 10 बजे नशे की हालत में पटाखे जलाकर उनके घर की तरफ फेंक रहे थे। मां के बीमार होने का हवाला देते हुए पटाखे घर में नहीं फेंकने से मना किया। आरोप है कि इतना सुनकर आरोपित घर में घुस आए और पिता तथा भाई के साथ मारपीट की।

    विरोध करने पर उसके साथ छेड़छाड़ की। लज्जा भंग करने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। बमुश्किल उन्हें घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। उधर मारपीट और हंगामा की वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी।

    युवती की तहरीर पर पुलिस ने कस्बा निवासी अनिकेत, रक्षक, मुनीत, मयंक, आकाश, शौर्य, अमर सिंह, अंकुर, पुनीत तथा तीन नाम पता अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सभी आरोपित अभी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। थाना प्रभारी विकास सहरावत का कहना है कि पीड़ित युवती की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।