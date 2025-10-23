Amroha News: घर में पटाखा फेंकने से मना करने पर मारपीट, फायरिंग व हंगामा; 12 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शराब के नशे में घर में पटाखे फेंकने से मना करने पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट और फायरिंग की। आरोप है कि युवती से छेड़छाड़ भी की गई। मारपीट की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई। जिस पर पुलिस ने मामले में नौ लोगों के खिलाफ नामजद व तीन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कस्बे की रहने वाली युवती कहना है कि उनकी मां बीमार चल रही हैं। पड़ोस के लोग 21 अक्टूबर की रात 10 बजे नशे की हालत में पटाखे जलाकर उनके घर की तरफ फेंक रहे थे। मां के बीमार होने का हवाला देते हुए पटाखे घर में नहीं फेंकने से मना किया। आरोप है कि इतना सुनकर आरोपित घर में घुस आए और पिता तथा भाई के साथ मारपीट की।

विरोध करने पर उसके साथ छेड़छाड़ की। लज्जा भंग करने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। बमुश्किल उन्हें घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। उधर मारपीट और हंगामा की वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी।