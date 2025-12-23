अमरोहा में इंजेक्शन से नवजात की मौत, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा; क्लिनिक सील
अमरोहा में एक अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी के बाद नवजात को बाल क्लीनिक भेजा गया, जहाँ इंजेक्शन लगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमरोहा। नगर में संभल रहरा बाईपास मार्ग पर स्थित एक अस्पताल में मंगलवार सुबह नार्मल डिलीवरी होने के बाद नवजात को नजदीक में स्थित बाल क्लीनिक में भेज दिया जहां इंजन इंजेक्शन लगते ही नवजात की मृत्यु हो गई। नवजात के स्वजन ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। संभल अड्डा निवासी आरिफ अहमद ने अपनी पत्नी सलमा के प्रसव पीड़ा होने पर संभल रहरा बाईपास पर स्थित मलिक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। जहां मंगलवार सुबह आठ बजे नार्मल डिलीवरी में प्रसूता ने बेटे को जन्म दिया।
डिलीवरी के बाद नवजात को मीनाक्षी बाल क्लीनिक पर भेज दिया। जहां इंजेक्शन लगाने के बाद नवजात की मृत्यु हो गई। परिवार के लोगों ने इंजेक्शन लगाते ही नवजात की मृत्यु पर हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत किया।
पीड़ित आरिफ अहमद ने कोतवाली में तहरीर देकर मीनाक्षी बाल क्लीनिक संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। उधर चिकित्सा अधीक्षक डा. धुर्वेंद्र सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मीनाक्षी बाल क्लीनिक को सील कर दिया है। संचालक को नोटिस जारी कर चिकित्सा से संबंधित अभिलेख दिखाने के लिए कहा गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।