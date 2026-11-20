जागरण संवाददाता, अमरोहा। वर्ष 2025 में आलू का शानदार उत्पादन होने के बावजूद भाव कम रहने से किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। मेहनत और पूंजी लगाने के बाद भी किसानों के हाथ निराशा ही लगी थी, लेकिन इसके बावजूद अन्नदाताओं ने हिम्मत नहीं हारी।

सितंबर 2026 में पुखराज प्रजाति के अगैती आलू की बोआई कर एक बार फिर अच्छी कमाई की उम्मीद लगाई। अब दीपावली के बाद नया आलू मंडी में पहुंचना शुरू हुआ तो भाव देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे। मंडी में नए आलू का थोक भाव 30 से 40 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है, जबकि फुटकर में कीमत 50 से 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है। बेहतर भाव मिलने से किसानों को इस बार लागत निकलने के साथ मुनाफे की उम्मीद भी जगी है।

पिछले वर्ष नए आलू का भाव था 20 से 25 रुपये किलो पिछले साल की तुलना में इस बार नए आलू की शुरुआत बेहतर भाव के साथ हुई है। किसानों के मुताबिक, वर्ष 2025 में जब नया आलू मंडी में पहुंचा था, तब शुरुआती 10 से 15 दिन तक ही थोक में 20 से 25 रुपये प्रति किलो का भाव मिला था। इसके बाद कीमतों में तेजी से गिरावट आ गई थी।

किसानों को अपनी लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। इसके उलट इस बार नए आलू की मांग और बेहतर भाव से किसानों में उत्साह है। फिलहाल मंडी में थोक में 30 से 40 रुपये प्रति किलो तक कीमत मिल रही है। फुटकर बाजार में यही आलू 50 से 60 रुपये किलो बिक रहा है।