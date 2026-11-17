जागरण संवाददाता, अमरोहा। हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 900 किसानों से 526.99 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी।

इसमें हसनपुर तहसील क्षेत्र के 17 गांवों के किसानों से 220 हेक्टेयर व मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के 35 गांवों के किसानों से 306 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों की सहमति से बैनामा कराने की कार्रवाई होगी। सर्किल से चार गुणा दाम उनको जमीनों का दिया जाएगा।

इसके लिए 15-अमरोहा से हरिद्वार तक प्रस्तावित 147 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे हसनपुर के मंगरौला से होकर गुजरेगा। इसके लिए 1568 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बुधवार यानी आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के वरिष्ठ भूमि अर्जन अधिकारी सियाराम मौर्य व राकेश कुमार गुप्ता मंडी धनौरा तहसील सभागार में दोनों तहसीलों के लेखपालों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसमें वह किसानों को बैनामों की प्रकि्रया के बारे में समझाएंगे।

मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब सरकार द्वारा अमरोहा से हरिद्वार तक उसके विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। 147 किलो मीटर की दूरी को कम करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जनपद की हसनपुर व मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के 52 गांवों के किसानों की जमीन जा रही है। प्रशासन ने किसानों की जमीनों के गाटों के मिलान कार्य पूरा कर लिया है।

जमीनों की दरों के निर्धारण के लिए मंडलायुक्त के जरिए प्रस्ताव यूपीडा को भिजवा दिया है। गत 11 सितंबर को जनपदभर में जमीनों के नए सर्किल रेट की दरों को लागू किया जा चुका है। सर्किल रेट से चार गुणा रेट पर किसानों से बैनामा कराने की कार्रवाई शुरू होगी। जिला विशेष अध्याप्ति अधिकारी करमेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीडा के अधिकारी आज दोनों तहसील के लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम को बैनामा कराने से संबंधित प्रकि्रया का प्रशिक्षण देंगे।