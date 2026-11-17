जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव के पास सोमवार की दोपहर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पीछे वाले ट्रेलर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

केबिन में सवार खलासी 30 वर्षीय मोनू पठान की मौत हो गई। वह मुरादाबाद के तारीक नगर के निवासी थे। केबिन में फंसे खलासी को बाहर निकालने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। गैस कटर से केबिन काटकर शव बाहर निकाला गया। हादसे के बाद दोनों ट्रेलरों के चालक मौके से फरार हो गए।