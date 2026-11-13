अमरोहा: राष्ट्रगान के दौरान स्कूल में फेंका जलता पटाखा बम, 11वीं की छात्रा घायल; दहशत में विद्यार्थी

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। राष्ट्रगान के दौरान किसी असमाजिक तत्व ने कालेज परिसर में जलता हुआ पटाखा बम फेंक दिया। जिसमें नगर के रहरा अडडा निवासी कक्षा 11 की छात्रा संजना घायल हो गई। वहीं, विद्यार्थियों के बीच तेज धमाका होने से विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई।

वहीं गुरुवार को भी दोपहर करीब 12 बजे भी शिक्षण कार्य के दौरान कालेज परिसर में पटाखा फेंका गया था, जिसमें शिक्षक सतीश चंद आंशिक रूप से घायल हो गए थे। शिक्षकों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

नगर के श्रीमती सुखदेवी इंटर कालेज में शुक्रवार सुबह 9ः45 बजे प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान के समय किसी असमाजिक तत्व ने पुराने मुंसिफ न्यायायल के बराबर वाले रास्ते से कालेज परिसर में जलता हुआ पटाखा बम फेंक दिया। यह पटाखा राष्ट्रगान में मौजूद छात्राओं की कतार के पास जाकर फट गया। जिसमें कक्षा 11 ए की छात्रा संजना घायल हो गई। वहीं, तेज धमाका होने से छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों में अफरा-तफरी मच गई। पूरे विद्यालय में भय का माहौल उत्पन्न हो गया।

शिक्षकों के बताया कि गुरुवार दोपहर को भी करीब 12 बजे शिक्षण कार्य के दौरान भी किसी असमाजिक तत्व के द्वारा पटाखा जलाकर फेंका गया था जिसमें शिक्षक सतीश चंद आंशिक रूप से चोटिल हुए थे। उस घटना को शिक्षकों ने दीपावली का उत्सव मानकर पुलिस को सूचित नहीं किया था।