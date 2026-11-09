अमरोहा: वोटर लिस्ट से गायब हुए 1.81 लाख नाम! अब इस नई तरकीब से तलाशेंगे BLO, चेक करें अपना नाम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों के नाम दोबारा तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अब पंचायतों और नगरीय निकायों की मतदाता सूचियों से विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का मिलान कराया जाएगा।

इसके लिए जिले की 576 ग्राम पंचायतों और नौ निकायों की मतदाता सूचियां बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को सौंपी जाएंगी। मिलान के दौरान जिन मतदाताओं के नाम में अंतर या गड़बड़ी मिलेगी, उनकी जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्रों में नवंबर 2025 में मतदाता सूचियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कराया गया था। इससे पहले जिले में कुल 13,70,374 मतदाता थे। एसआइआर के बाद इनकी संख्या घटकर 11,89,197 रह गई। इस तरह चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,81,177 मतदाता कम हो गए थे। अब पंचायतों और निकायों की मतदाता सूचियों से मिलान कर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। एसआइआर के बाद चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। विधानसभा वार आंकड़ों के अनुसार धनौरा में सबसे अधिक 58,455 मतदाता कम हुए हैं। वहीं हसनपुर में 45,995, अमरोहा में 43,009 और नौगावां सादात में 33,718 मतदाताओं की संख्या घटी है

पंचायतों की सूची से हटाए गए थे 1.02 लाख नाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत जनवरी 2026 में पंचायतों की मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। इस दौरान 1,46,725 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 12,924 लोगों ने नाम, पता समेत अन्य विवरणों में संशोधन कराया।

वहीं मृतक, दूसरी जगह स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले 1,02,168 नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में जिले में 9,96,303 मतदाता थे। पुनरीक्षण के बाद यह संख्या बढ़कर 10,40,860 हो गई है। इस तरह पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में 44,557 मतदाता बढ़े हैं।

विशेष अभियानों में 6852 लोगों ने नए वोट के लिए किया आवेदन चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाए गए थे। इनमें धनौरा विधानसभा क्षेत्र में 250, नौगावां सादात में 193, अमरोहा में 432 और हसनपुर में 300 आपत्तियां प्राप्त हुई थीं।