अमरोहा में रहस्यमय तरीके से मर रही हैं बिल्लियां, कबूतरबाजों पर गहराया शक; 3 महीने में 20 से ज्यादा की मौत

संवाद सूत्र, उझारी (अमरोहा)। जनपद झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में जीवित चूहे को लोहे के गेट से बांधकर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाकर मारने का मामला समाचारों की सुर्खियों में है। बुधवार सुबह तहसील क्षेत्र के कस्बा उझारी में दो बिल्लियों को मारकर अलग-अलग सड़क पर फेंकने का मसला सामने आया है।

लोगों का कहना है कि यहां आए दिन पालतू व जंगली बिल्लियों के सड़कों पर शव पड़े हुए मिल रहे हैं। हालांकि, लोगों का शक कबूतरबाजों की तरफ घूम रहा है। कस्बा उझारी के लोगों का कहना है कि आए दिन सुबह के समय सड़कों पर बिल्लियां मरी हुई दिखाई देती हैं। पिछले तीन माह में बीस से अधिक बिल्लियों की मौत हो चुकी है। वहीं, कस्बा निवासी जितेंद्र सिंह की एक, रूकसाना की तीन, सबा खान की चार, शबीना की तीन पालतू बिल्ली भी गायब हुई हैं। सड़क पर मृत मिलने वाली बिल्लियों की जिम्मेदार जांच पड़ताल तक नहीं कर रहे हैं। नगर पंचायत के सफाई कर्मचारी कूड़े के साथ बिल्लियों के शव उठाकर आबादी से बाहर फेंक देते हैं।

कबूतरों पर हमले रोकने को तो नहीं मारी जा रही बिल्ली? नगर पंचायत उझारी में मकान की छतों पर कबूतर व मुर्गें पालने वालों की भी कमी नहीं है। जंगली बिल्ली रात में मौका देखकर कबूतरों एवं मुर्गों पर हमला कर देती हैं। लोगों को शक है कि कहीं कबूतर पालने वाले लोग बिल्ली के हमलों से नाराज होकर उनको मार तो नहीं रहे।