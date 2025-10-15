अमरोहा में रंजिशन की गई थी अभिषेक उर्फ भूरे की हत्या, हत्याकांड का राजफाश करने के करीब पहुंची पुलिस
अमरोहा में अभिषेक उर्फ भूरे की हत्या रंजिशन हुई थी, जिसका खुलासा करने के करीब पुलिस पहुँच चुकी है। जांच में मिले अहम सुरागों से पता चला है कि हत्या आपसी रंजिश का नतीजा थी। पुलिस टीमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। किसान अभिषेक उर्फ भूरे की हत्या रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस हत्याकांड का राजफाश करने के करीब पहुंच गई है। जल्दी ही घटना का राजफाश किए जाने का दावा किया जा रहा है।
रविवार रात देहात थाना क्षेत्र में कांठ रोड स्थित एक फार्म हाउस में दावत के दौरान गांव हाशमपुर निवासी अभिषेक उर्फ भूरे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई प्रेम सिंह की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जबकि सोमवार को स्वजन ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर अमरोहा-जोया मार्ग जाम भी लगाया था। इस मामले में गांव के ही दो सगे भाइयों का नाम चर्चा में आया है। हालांकि, पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। अब दावा किया जा रहा है कि पुलिस जल्दी ही घटना का राजफाश करेगी।
चर्चा है कि गांव की रंजिश के चलते ही अभिषेक उर्फ भूरे की गोली मारकर हत्या की गई थी। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि पुलिस हत्यारोपितों के करीब पहुंच चुकी है। अभी तक की जांच में रंजिश का मामला सामने आया है। जल्दी ही घटना का राजफाश किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।