Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मारा छापा तो खुला सास और बहू का खेल, हिस्ट्रीशीटर बेटे के जेल जाने के बाद चला रही थीं 'धंधा'

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:17 PM (IST)

    अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने सास और बहू को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया। हिस्ट्रीशीटर दिलशाद नाटी पहले स्मैक बेचते हुए पकड़ा गया था जिसके बाद उसकी मां नादा खातून और पत्नी शहनाज ने यह कारोबार संभाला। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में दोनों के पास से पांच किलो गांजा बरामद हुआ जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बटवाल में हिस्ट्रीशीटर दिलशाद नाटी का परिवार रहता है। तीन महीना पहले नगर कोतवाली पुलिस ने उसे स्मेक बेचते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह अभी तक जेल में है।

    दिलशाद के जेल जाने के बाद उसकी मां नादा खातून व पत्नी शहनाज इस कारोबार का संचालन करने लगीं। रविवार सुबह मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर छापा मारा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच किलो गांजा बरामद हुआ

    जहां से नादा खातून व शहनाज को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पांच किलो गांजा भी बरामद किया है। इससे पहले टीम ने ग्राहक कर रूप में मुखबिर को उनके घर भेजा था। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि दोनों को जेल भेज दिया है। 