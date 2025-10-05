पुलिस ने मारा छापा तो खुला सास और बहू का खेल, हिस्ट्रीशीटर बेटे के जेल जाने के बाद चला रही थीं 'धंधा'

जागरण संवाददाता, अमरोहा। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बटवाल में हिस्ट्रीशीटर दिलशाद नाटी का परिवार रहता है। तीन महीना पहले नगर कोतवाली पुलिस ने उसे स्मेक बेचते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह अभी तक जेल में है।

दिलशाद के जेल जाने के बाद उसकी मां नादा खातून व पत्नी शहनाज इस कारोबार का संचालन करने लगीं। रविवार सुबह मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घर छापा मारा।