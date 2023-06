मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। उसकी पत्नी का प्रेम-प्रसंग पड़ोस के मुहल्ले के युवक सोनू से चल रहा है। आरोप है कि सोमवार रात को पत्नी ने पति को खाने में नींद की गोली खिला कर सुला दिया था। उसके बाद प्रेमी को घर में बुला लिया। लगभग दो बजे पति जाग गया और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख किया।

पत‍ि ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

अमरोहा, जागरण संवाददाता। पति को खाने में नींद की गोली देकर सुला दिया और प्रेमी को घर में बुला लिया। रात में पति की आंख खुल गई तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसपर पत्नी व प्रेमी ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया। घायल पति की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खि‍लाफ र‍िपोर्ट दर्ज कर ली है। पत्नी का चल रहा था अफेयर मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले का है। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। उसकी पत्नी का प्रेम-प्रसंग पड़ोस के मुहल्ले के युवक सोनू से चल रहा है। आरोप है कि सोमवार रात को पत्नी ने पति को खाने में नींद की गोली खिला कर सुला दिया था। उसके बाद प्रेमी को घर में बुला लिया। लगभग दो बजे पति जाग गया और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख किया। Amroha News: मेकअप कराने गई दुल्हन हुई लापता, दूल्हा पहुंचा थाने; बैरंग लौटी बारात पत‍ि को जान से मारने की कोशिश पकड़े जाने पर पत्नी व प्रेमी ने मजदूर पर हमला कर दिया। दोनों ने गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। साथ ही लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो प्रेमी भाग निकला, जबकि रात में ही पत्नी भी मायके चली गई। घायल का उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया है। सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि इस मामले में प्रेमी व विवाहिता के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर ली गई है।

Edited By: Vinay Saxena