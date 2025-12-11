Language
    तीन साल तक अफेयर के बाद शादी से मुकरा प्रेमी तो थाने पहुंच गई प्रेम‍िका, पंचायत ने कराया दोनों का न‍िकाह

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। तीन साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद प्रेमी शादी से मुकर गया। लिहाजा प्रेमिका कोतवाली पहुंच गई तथा तहरीर दे दी। मामला बिगड़ता देख प्रेमी के स्वजन दोनों का निकाह कराने को राजी हो गए। देर रात दोनों का निकाह करा दिया गया।

    यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला का है। यहां रहने वाले मजदूर की बेटी का प्रेम प्रसंग तीन साल पहले मुहल्ले में ही रहने वाले युवक से शुरू हो गया था। युवक भी मजदूरी करता है। दोनों मोबाइल काल पर बात करने लगे तथा उसके बाद एक दूसरे से मिलने भी लगे। प्रेमी ने युवती को शादी का झांसा दिया। आरोप है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए।

    तीन साल तक चले प्रेम प्रसंग के बाद अब प्रेमी शादी से मुकरा तो युवती ने स्वजन को सारी बात बता दी। बुधवार को वह स्वजन के साथ कोतवाली पहुंची तथा प्रेमी के विरुद्ध तहरीर दे दी। उसने दोनों के साथ मोबाइल में कैद फोटो भी पुलिस को दिखाए।

    अभी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती, इसके पहले ही प्रेमी के स्वजन भी कोतवाली पहुंचे तथा दोनों का निकाह कराने की रजामंदी दे दी। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई न करते हुए दोनों को वापस भेज दिया। देर रात मुहल्ले में ही दोनों का निकाह करा दिया गया।

    प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि दोनों पक्ष निकाह के लिए राजी हो गए थे। जिसके बाद वह कोतवाली से वापस लौट गए थे।