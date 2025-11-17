छह वर्ग मीटर जमीन के बदले हो गया 140 वर्ग मीटर का बैनामा, यूपी में ऐसा कैसे हो गया?

जागरण संवाददाता, अमरोहा। पूर्व में किए गए जमीन के अनुबंध का उल्लंघन कर शेष बची छग वर्ग मीटर जमीन के बदले जालसाजी कर 140 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा करा दिया। जब अनुबंध कराने वाले को जानकारी हुई तो शिकायत की। परंतु 140 वर्ग मीटर जमीन खरीदने वाले अब उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।



नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मुल्लाना निवासी जाहिद अंजुम ने 18 मार्च 2004 को मुहल्ला कोट निवलासी प्रकाश चंद्र, मदनलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार व कृष्ण छपरा निवासी मुहल्ला बसावन गंज से उनकी अमरोहा अंदर चुंगी स्थित खसरा नंबर 809 की जमीन का अनुबंध कराया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अनुबंध के बाद से अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जाहिद अंजुम जमीन को बेचकर सभी को धनराशि का भुगतान कर चुके हैं। 21 साल पहले खरीदी गई इस जमीन की कीमत अब बढ़ चुकी है। इस जमीन में केवल छह वर्ग मीटर जमीन विक्रेताओं के नाम शेष बची थी।

आरोप है कि जमीन बेचने वाले चारों भाइयों में से दीपक कुमार की नीयत बिगड़ गई। 10 मार्च 2025 को दीपक कुमार ने पूर्व में निष्पादित अनुबंध को खत्म कारए बिना खसरा नंबर 809 में से 140 वर्ग मीटर के प्लाट का बैनामा करा दिया। आरोप है कि दीपक कुमार ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर यह बैनामा मुहल्ला काला कुआं निवासी शानदार अहमद, हिना परवीन, शबा परवीन को कराया है।