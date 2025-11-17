छह वर्ग मीटर जमीन के बदले हो गया 140 वर्ग मीटर का बैनामा, यूपी में ऐसा कैसे हो गया?
अमरोहा में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2004 में हुए जमीन के अनुबंध का उल्लंघन करके, उसे छह वर्ग मीटर जमीन के बदले 140 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा करा दिया गया। आरोप है कि दीपक कुमार ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके यह बैनामा कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। पूर्व में किए गए जमीन के अनुबंध का उल्लंघन कर शेष बची छग वर्ग मीटर जमीन के बदले जालसाजी कर 140 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा करा दिया। जब अनुबंध कराने वाले को जानकारी हुई तो शिकायत की। परंतु 140 वर्ग मीटर जमीन खरीदने वाले अब उक्त जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।
नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला मुल्लाना निवासी जाहिद अंजुम ने 18 मार्च 2004 को मुहल्ला कोट निवलासी प्रकाश चंद्र, मदनलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार व कृष्ण छपरा निवासी मुहल्ला बसावन गंज से उनकी अमरोहा अंदर चुंगी स्थित खसरा नंबर 809 की जमीन का अनुबंध कराया था।
अनुबंध के बाद से अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जाहिद अंजुम जमीन को बेचकर सभी को धनराशि का भुगतान कर चुके हैं। 21 साल पहले खरीदी गई इस जमीन की कीमत अब बढ़ चुकी है। इस जमीन में केवल छह वर्ग मीटर जमीन विक्रेताओं के नाम शेष बची थी।
आरोप है कि जमीन बेचने वाले चारों भाइयों में से दीपक कुमार की नीयत बिगड़ गई। 10 मार्च 2025 को दीपक कुमार ने पूर्व में निष्पादित अनुबंध को खत्म कारए बिना खसरा नंबर 809 में से 140 वर्ग मीटर के प्लाट का बैनामा करा दिया। आरोप है कि दीपक कुमार ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर यह बैनामा मुहल्ला काला कुआं निवासी शानदार अहमद, हिना परवीन, शबा परवीन को कराया है।
इसी मुहल्ले के अफजाल अहमद तथा मुहल्ला घेर पछैया निवासी नईम अहमद गवाह हैं। जाहिद अंजुम का आरोप है कि आरोपित उक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सीओ शक्ति सिंह ने बताया कि इस मामले में दीपक कुमार, शानदार अहमद, हिना परवीन, शबा परवीन, नईम अहमद और अफजाल अहमद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।