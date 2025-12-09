माता-पिता के बीच सो रहे 23 दिन के बच्चे की दम घुटने से मौत, बच्चे की हालत देख बेहोश हुई मां

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मां... त्याग, ममता, स्नेह, और सुरक्षा का प्रतीक। पिता...जनक, रक्षक, और पोषक। इन दोनों के बीच सोते समय दबने से 23 दिन के नवजात की दम घुटने से मौत हो गई। हृदयविदारक घटना रविवार रात अमरोहा के एक गांव की है।अमरोहा के गजरौला निवासी एक व्यक्ति खेती करता है। 23 दिन पहले पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था।

रविवार रात दंपती सो रहे थे और बच्चा दोनों के बीच में था। रात में किसी वक्त मासूम बच्चा पति-पत्नी के बीच में दब गया। दम घुटने से बच्चे की मृत्यु हो गई। रात लगभग 11 बजे मां की आंख खुली तो बच्चा हरकत करता नहीं दिखा।

पत्नी ने पति को जगाया परेशान मां ने पास में सो रहे पति को जगाया। पति ने भी बच्चे को हिलाया डुलाया। बावजूद इसके बच्चे में हरकत नहीं हुई। सहमे दंपती तत्काल मासूम बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां चिकित्साधीक्षक डा.योगेंद्र सिंह ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।