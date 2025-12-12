Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR के काम का असर, अमरोहा में औद्योगिक ग्रीन गलियारे के निर्माण की रफ्तार हुई धीमी

    By Asif Ali Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाले औद्योगिक ग्रीन गलियारा की गति एसआइआर कार्य की वजह से धीमी हो गई है। हसनपुर तहसील क्षेत्र में 23.60 किम ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। तहसील प्रशासन और राजस्व लेखपालों के एसआइआर के कार्य में लगे होने की वजह से गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे पर बनाए जाने वाले औद्योगिक ग्रीन गलियारा की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमरोहा जनपद की हसनपुर तहसील क्षेत्र में भी 23.60 किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक औद्योगिक ग्रीन गलियारा की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने ग्राम पंचायत मंगरौला, दौलतपुर कला व रूस्तमपुर खादर के रकबे में 2200 बीघा भूमि चिन्हित की थी।

    चिह्नित भूमि में से करीब सौ बीघा ग्राम समाज की सरकारी भूमि को ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव कराकर अधिग्रहण कर लिया गया था। शेष भूमि तहसील प्रशासन किसानों से बैनामा कराकर खरीद रहा है। जिसमें से अब तक करीब 62 प्रतिशत भूमि की खरीद की जा चुकी है। शेष भूमि के किसानों से बैनामा कराने का प्रयास चल रहा है।

    चार नवंबर से तहसील प्रशासन के एसआइआर के कार्य में व्यस्त होने के चलते औद्योगिक ग्रीन गलियारा के लिए भूमि खरीदने की कवायद धीमी पड़ गई है। एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी का कहना है कि एसआइआर के कार्य को पूरा करने के बाद औद्योगिक ग्रीन गलियारा की स्थापना की कवायद तेज हो जाएगी।

    दो साल से चल रही भूमि की खरीद

    हसनपुर: गंगा एक्सप्रेसवे के नजदीक औद्योगिक ग्रीन गलियारा बनाने के लिए भूमि की खरीद का कार्य करीब दो साल से चल रहा है। जिन किसानों ने भूमि के बैनामा औद्योगिक ग्रीन गलियारा के नाम कर दिए हैं।

    फिलहाल वहीं किसान अभी उक्त भूमि को जोतकर खेती कर रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भूमि की खरीद का कार्य पूरा होने के बाद चिन्हित भूमि का सीमांकन कराया जाएगा।

    ग्रीन गलियारा से विकास को लगेंगे पंख

    हसनपुर: गंगा एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद औद्योगिक ग्रीन गलियारा में विभिन्न औद्योगिक इकाइयां एवं कारखाने स्थापित किए जाएंगे। जिसमें किसानों तथा आम जनता की जरूरत का सामान मुहैया कराया जाएगा।

    उद्योगपति यहां पर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद के कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक ग्रीन गलियारा बनने पर यहां के लोगों को रोजगार और सुविधाओं का काफी इजाफा हो जाएगा।