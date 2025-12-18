Language
    अवैध खनन रोकने गई पुलिस की कार में मारी टक्कर, हाईड्रा छोड़ फरार हुए आरोपी, पुलिस ने किया सीज

    By Asif Ali Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    अमरोहा में अवैध खनन रोकने गई पुलिस टीम पर खनन माफियाओं ने हमला किया। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हाईड् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में अवैध खनन करने वालों के हौंसले बुलंद हैं। पांच दिन पहले गजरौला में जिला खनन अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया था तो अब ढबारसी में पुलिस की कार को टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। आरोपित हाईड्रा छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने हाईड्रा बरामद कर सीज कर दिया है। उधर पुलिस कार में टक्कर की बात से साफ इन्कार कर रही है।

    आदमपुर पुलिस को मंगलवार रात ढवारसी में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किए जाने की सूचना मिली थी। मंगलवार देर रात पुलिस खनन वाले स्थान पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मौके पर भगदड़ मच गई। खनन में लगे ट्रैक्टर ट्राली लेकर चालक खेतों के रास्ते भागने में सफल रहे।

    पुलिस टीम ने वहां खोदाई कर रहे हाईड्रा को घेर कर पकड़ लिया। इस दौरान हाईड्रा से पुलिस की गाड़ी में टक्कर लग गई जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और एक टायर भी फट गया। गाड़ी में सवार पुलिस कर्मी बाल-बाल बचे। पुलिस ने हाईड्रा को थाने ले जाकर सीज कर दिया है।

    थाना प्रभारी कुमरेश त्यागी ने बताया कि अवैध खनन कर रहे हाईड्रा को सीज किया गया है। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। जबकि सूत्र बताते हैं कि पुलिस की क्षतिग्रस्त कार गवां में एक मकैनिक के यहां ठीक कराई जा रही है। बता दें कि हसनपुर क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। खनन विभाग व पुलिस इस मामले में आंखे मूंदे बैठी है।

    गजरौला में खनन अधिकारी पर भी हुआ था हमला

    पांच दिन पहले खनन माफिया ने गजरौला में जिला खनन अधिकारी केवी सिंह को ट्रैक्टर-ट्राली से टक्कर मारने का प्रयास किया था। वह सूचना पर अवैध खनन करने वालों को पकड़ने गए थे। रास्ते में आ रहे ट्रैक्टर-ट्राली को उन्होंने रोकने का प्रयास किया था। परंतु वह खनन अधिकारी की तरफ से ट्रैक्टर ले आया था। उन्होंने भाग कर खुद को बचाया। पांच किमी तक पीछा कर दो ट्रैक्टर-ट्राली पकड़े थे।

    अवैध खनन को लेकर चौकी का स्टाफ हो चुका है सस्पेंड

    अवैध खनन कराने के मामले में संलिप्ता पाए जाने पर देहात थाना क्षेत्र की मुनव्वरपुर पुलिस चौकी के स्टाफ को एसपी अमित कुमार आनंद ने सस्पेंड कर दिया था।

    नवंबर में एसपी को शिकायत मिली थी कि पुलिस कर्मी क्षेत्र में अवैध खनन कराने में शामिल हैं। जांच रिपोर्ट मिलने पर एसपी ने चौकी प्रभारी व पांच सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया था। जबकि थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया था।