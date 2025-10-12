अमरोहा में अवैध खनन में पुलिस की मिलीभगत मिली, चौकी प्रभारी और पांच सिपाही निलंबित

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अवैध खनन के मामले में पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी और पांच सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। वहीं, देहात थाने की जिम्मेदारी सनोज प्रताप को सौंपी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामला मुनव्वरपुर पुलिस चौकी से संबंधित है। चौकी प्रभारी विनोद कुमार राठी, सिपाही कुलदीप कुमार, अमित मलिक, विकास यादव, अंकित कुमार और अनुज कुमार आरोपितों के साथ मिलकर अवैध खनन करवा रहे थे। इसकी भनक लगते ही प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बुधवार रात कार्रवाई कर पांच ट्रैक्टर-ट्राली सीज कर दिए।

हालांकि उन्होंने उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी नहीं दी। लेकिन खनन करने वालों ने ग्रामीणों की मदद से इसकी शिकायत एसपी अमित कुमार आनंद से करा दी थी। इस पर उन्होंने सीओ अवधभान भदौरिया से मामले की जांच कराई। जांच में चौकी स्टाफ की संलिप्तता स्पष्ट हो गई।