दिवाली से पहले आग में राख हुए गृहस्वामी के सपने, 50 हजार नकदी सहित ढाई लाख का सामान खाक
अमरोहा में दीपावली से पहले एक किसान रामवीर के घर में आग लगने से बड़ा नुकसान हुआ। घर में रखी पचास हजार की नकदी और बच्चों के स्कूल के कागजात समेत ढाई लाख का सामान जल गया। आग लगने के समय बच्चे घर में ही थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए लोग अपने घरों की रंगाई पुताई और सफाई करने में लगे हैं। लेकिन, रविवार शाम यहां एक घर में आग लगने से गृहस्वामी के सपने आग की लपटों में रख हो गए। घर में रखी पचास हजार की नकदी समेत जरूरी सामान जलकर राख हो गया।
हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव सांथलपुर अधेक निवासी किसान रामवीर के घर में आग लग गई। घटना के समय घर में उनके बच्चे भी मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चों के स्कूल के कागजात, किताबें और अन्य जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। इसके अलावा घर में रखी 50 हजार की नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई।
आग से लगभग ढाई लाख रुपये के नुकसान का अनुमान है। स्वजन तथा ग्रामीणों ने मिलकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। तहसील प्रशासन को मामले की सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव का कहना है कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर आग में हुए नुकसान की जांच कराई जा रही है।
