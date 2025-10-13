दिवाली से पहले आग में राख हुए गृहस्वामी के सपने, 50 हजार नकदी सहित ढाई लाख का सामान खाक

जागरण संवाददाता, अमरोहा। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए लोग अपने घरों की रंगाई पुताई और सफाई करने में लगे हैं। लेकिन, रविवार शाम यहां एक घर में आग लगने से गृहस्वामी के सपने आग की लपटों में रख हो गए। घर में रखी पचास हजार की नकदी समेत जरूरी सामान जलकर राख हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव सांथलपुर अधेक निवासी किसान रामवीर के घर में आग लग गई। घटना के समय घर में उनके बच्चे भी मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चों के स्कूल के कागजात, किताबें और अन्य जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। इसके अलावा घर में रखी 50 हजार की नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई।